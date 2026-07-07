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出席黃復興千人宴　蔣萬安提蔣經國闢中橫：接下火炬繼續奮鬥

▲▼ 蔣萬安出席70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70週年盛典 。（圖／記者徐文彬攝）

▲蔣萬安出席70復興領航-紀念抗戰暨中橫動工70週年盛典。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）出席七七抗戰暨黃復興七十週年紀念餐敘，與稍晚抵達的台北市長蔣萬安同場不同框。鄭麗文從表定11時20分待到12時45分才離場，而表定12時30分就要到的蔣萬安則在12時51分才抵達。蔣萬安致詞時表示，國軍弟兄不僅是戰場上的英雄，甚至脫下軍服後也持續奉獻社會，中橫公路就是最好例證，70年前經國先生當年是退輔會主委，親自率隊再次去勘查地形，進入地勢險峻地方，持續為後人興建中橫公路，「我們要接下火炬…繼續努力奮鬥。」

今年適逢黃復興成立70周年，蔣萬安致詞時回顧當年的八年抗戰，無數英勇烈士犧牲生命，用血、用淚來為國為民打拚奮鬥，這段期間，不管是先賢先烈犧牲生命，都讓我們無比感動，也因為他們毫無保留犧牲青春與生命，最後贏得勝利，所以絕對不能遺忘這段歷史，也絕對不能忘記為國為民的精神。

蔣萬安表示，先人們共同的付出，才能有我們今天能享有自由民主、和平繁榮的日子，「我們要接下火炬，繼續為我們、我們下一代，為所有子子孫孫、為台灣的自由民主、和平繁榮，繼續努力奮鬥。」

蔣萬安說，自己很感謝無數國軍弟兄奮勇努力，不僅是戰場上的英雄，甚至脫下軍服後也持續奉獻社會，中橫公路就是最好例證，70年前，經國先生當年是退輔會主委，親自率隊再次去勘查地形，率領超過六千位退撫榮民，進入地勢險峻地方，幾乎是與世隔絕的險境，因此他們堅持用雙手，沒有大型機具支持下，持續為我們後人興建中橫公路，要向所有榮民表達高度敬意。

蔣萬安說，國際上說中橫公路是全手工打造公路，台灣第一條東西橫貫公路，甚至不僅如此，興建過程，還一度傳出經費拮据可能要停，但所有榮民先進們，堅持繼續下去，認為中橫公路是他們這一生重要使命，中橫的完成，不僅打通台灣交通要道，也讓台灣成就經濟奇蹟。
 

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