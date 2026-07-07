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壽司淋洗碗精挨罰！日本大叔「惡搞HAMA壽司」　觸碰醬油瓶口猛舔

▲▼日本43歲男子新西悠太在「濱壽司」埼玉縣某分店進行惡搞行為。（圖／翻攝自X）

▲日本43歲男子新西悠太在「濱壽司」埼玉縣某分店進行惡搞行為。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合外電報導

又有網紅因為多次惡搞迴轉壽司店而遭逮捕！日本43歲男子新西悠太涉嫌在知名迴轉壽司連鎖品牌「HAMA壽司」（濱壽司）惡作劇，不僅用手指觸碰醬油瓶口，還伸舌狂舔，甚至將過程拍下後上傳至社群網路平台TikTok，引發店家恐慌並緊急更換瓶罐。對此，埼玉縣警方昨（6）日妨害業務等罪嫌將其逮捕。

根據《產經新聞》、《朝日新聞》等日媒報導，這起令人作嘔的事件發生在6月28日上午11時。43歲中年男子新西悠太在店內用餐時，竟惡意用手指觸碰共用醬油瓶的瓶口，隨後伸出舌頭，狂舔沾了醬油的手指。他隨後將這段極具爭議的影片上傳至社群平台TikTok，引來多數網友瀏覽。

店家隨後收到大量投訴，不得不全面清查並更換店內醬油瓶等瓶罐，嚴重干擾正常營業。

事實上，這已經是該名男子短時間內二度犯案。新西悠太在6月2日就曾因涉嫌拿起洗碗精容器朝壽司噴灑疑似清潔劑等不明液體，之後將影片上傳網路而遭到逮捕，隨後在6月23日面臨簡易起訴，並由川越簡易裁判所判處50萬日圓（約合新台幣10萬餘元）罰金。

沒想到才剛被罰完款沒幾天，新西悠太竟然立刻「重操舊業」再次挑戰店家底線。

面對警方訊問，新西悠太坦承「是為了想增加影片的點閱率」才決定上傳相關內容，但對於關鍵的噁心行為卻避重就輕。他辯稱，「雖然我承認有拍攝影片，但不知道手指到底有沒有真的碰到醬油瓶口」，企圖否認部分罪行。

針對累犯的惡劣行徑「HAMA壽司發言人憤怒表達嚴正抗議，「對於在如此短的時間內，同一嫌犯又再度做出同樣的惡作劇行為，我們感到強烈的憤慨。未來面對此類的惡劣騷擾行為，我們也將持續採取堅決、絕不姑息的態度來應對。」

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