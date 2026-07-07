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中國試射飛彈！日媒揭從「海南島東側」升空　澳媒曝最終落點

▲▼中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

▲中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

記者張方瑀／綜合報導

中共解放軍6日向太平洋海域試射一枚搭載模擬彈頭的潛射洲際彈道飛彈（ICBM），引發國際社會高度關注。儘管中方並未公開具體發射地點與飛彈型號，但日本媒體引述政府消息人士指出，該枚飛彈極可能是從海南島東側海域發射；澳洲媒體則分析，飛彈最終落點大約在太平洋島國吐瓦魯與吉里巴斯的專屬經濟海域邊界附近。

日媒揭密發射地　以「太空垃圾」為由預告墜落點

根據《共同社》報導，日本政府相關人士透露，中國6日試射的潛射彈道飛彈，高機率是從海南島東側海域升空，並一路朝南太平洋方向飛行。外界推測，由於共軍094型核潛艦的主要母港就位在海南島的榆林基地，從海南外圍海域發射的說法具備高度可信度。

此外，《朝日電視台》指出，中方在5日曾事先向日本海上保安廳通報，表示有4個區域為「太空垃圾墜落區域」，推測應是飛彈推進器分離後的墜落位置。

這4個座標分別位於菲律賓外海1處、索羅門群島附近2處，以及和歌山縣最南端外海約370公里處，其中一塊區域甚至涵蓋了日本的專屬經濟海域。

飛彈掠過3島國　澳媒曝最終落入吐瓦魯周邊

針對飛彈的實際飛行軌跡，澳洲廣播公司（ABC）報導披露，這枚洲際飛彈在飛行途中，至少掠過了密克羅尼西亞、諾魯及吉里巴斯等3個太平洋島國的專屬經濟海域。

經過各方研判，飛彈最終落點距離吐瓦魯和吉里巴斯的專屬經濟海域最近，位置大約在索羅門群島東北方約1000公里處。報導指出，飛彈似乎墜入了吐瓦魯專屬經濟海域的邊界附近，甚至有可能已經直接落在其海域範圍內。

美日齊聲強烈譴責 憂中國核武「不透明擴張」

中國此次的大動作試射，立刻引發周邊國家與美國的強烈反彈。日本內閣官房長官木原稔在記者會上強調，雖然難以確切斷言中國此次試射的個別意圖，但中國在缺乏充分透明度的情況下，大幅且迅速擴充包含洲際飛彈在內的核武與飛彈戰力，「其軍事動向已成為日本及國際社會深感憂慮的事項。」

美國國務院也在聲明中嚴厲批評，強調在美國正致力於防止核武擴散之際，中國卻反其道而行。美方抨擊北京「快速且不透明地擴充核武力量」，已引起區域及全球的嚴重關切，並呼籲中方應參與軍備管制協商。同時，美國國務院也重申，美方履行對日本等盟友及防衛夥伴的承諾堅定不移。

值得注意的是，《共同社》報導也提到，美國前總統川普6日在白宮的活動中並未提及此次試射事件，但他預告將在9月24日聯合國大會（General Assembly）期間與中國國家主席習近平會晤。外界推測，美方目前的應對態度，可能是為了在習近平訪美前優先穩定雙邊關係。

中國官方定調：不針對任何國家

面對國際間的質疑聲浪，中國官媒《新華社》報導指出，中共解放軍海軍一艘戰略核潛艦是在6日中午12時1分，向「太平洋相關公海海域」成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，並強調已「準確落入預定海域」。

中國外交部發言人毛寧對此宣稱，此次試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先通知相關國家，強調此舉「符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」。

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