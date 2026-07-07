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「新店最速傳說」出包！沒違規竟被托吊　亞旺喊冤：警察看錯時間

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區有「新店最速傳說」之稱的拖吊業者「亞旺」，前天（5日）週日執行拖吊違規停車時，拖走停在貨車格的小客車；35歲許姓車主前來取車時發現愛車停車時段是在上午11時前，屬於合法區間，卻被提早5分鐘拖走，事後車主不滿向新店警分局報案，並將事件貼到社群平台Threads，警方調查，確實不符相關開罰規定，立即通知民營拖吊場進行後續處理。

▲▼行車記錄器顯示拖吊時間為上午10:55，在合法範圍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

行車記錄器顯示拖吊時間為上午10:55，屬於合法停車的範圍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

許姓車主在社群平台Threads貼文，指稱前天週日上午將車停在貨車停車格，該停車格上午11時至晚間8時為貨車停車，其餘時段開放小型車輛停放，沒想到他趕在上午11時前去取車，竟發現車子已被拖吊車拖走，現場用粉筆留下車號及一個「吊」字，讓他相當不滿，後續到拖吊場討公道並向警分局報案。

新店警方調查，檢視違規照片發現違規時間為上午10時55分，不符相關開罰規定，立即通知民營拖吊場進行後續處理。有「新店最速傳說」之稱的拖吊業者「亞旺」事後表示，因陪同拖吊的交通隊警員看錯時間，才把車拖走。警方經核實後，認定許男無需繳交罰單、保管費等任何費用，現場請民眾直接駛離。

▲▼被害許姓車主在Threads 貼文，表示合法時間停車卻被拖走， 。（圖／翻攝Threads fine.diningxcusine）

▲▼被害許姓車主在Threads 貼文，表示合法時間停車卻被拖走， 。（圖／翻攝Threads fine.diningxcusine）

▲▼被害許姓車主在Threads 貼文，表示合法時間停車卻被拖走， 。（圖／翻攝Threads fine.diningxcusine）

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