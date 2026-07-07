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一度因經費無法出國！台南合唱團奪國際3金1桂冠　讓世界聽見台灣

▲▼台南下營在地的右武衛合唱團在民進黨立委賴惠員協助下，參加於匈牙利舉行的「2026布達佩斯國際合唱慶典」，勇奪3面金牌以及最高榮譽桂冠獎。（圖／賴惠員國會辦公室提供）

▲右武衛合唱團參加於匈牙利舉行的「2026布達佩斯國際合唱慶典」，勇奪3面金牌以及最高榮譽桂冠獎。（圖／賴惠員國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台南下營在地的右武衛合唱團在民進黨立委賴惠員協助下，參加於匈牙利舉行的「2026布達佩斯國際合唱慶典」，勇奪3面金牌以及最高榮譽桂冠獎。賴惠員今（7日）表示，合唱團的孩子原本因為經費與資源短缺差點無法出國，在她協助爭取經費後，順利踏上國際舞台，並一舉拿下3面金獎，更勇奪大會最高榮譽「桂冠獎」，接下來將與希望合唱團攜手展開巡迴演出，把來自台灣的歌聲帶到更多國家，呼籲大家繼續支持右武衛兒童合唱團，讓世界聽見台灣。

賴惠員回顧，4月的一個週三午後，「我的辦公室迎來了一群特別的貴客」，平常這個時間，她大多已質詢結束趕回台南跑行程，「但那天我留在台北，就是要協助成立22年的右武衛合唱團，踏上前往國際舞台的旅程」。

賴惠員指出，她和擔任指揮兼領隊的團長廖智慧是老相識，知道以對方的個性，不到萬不得已，絕不會開口請託。廖智慧說，右武衛的孩子，歌聲裡有台南的純樸、有台語的遼闊，也有客語的活潑。但一直以來，經費與資源短缺，讓這群孩子站上國際舞台，代表台灣參加比賽的過程，困難重重。

賴惠員表示，做為在地立委，非常清楚孩子們的困境，於是立即協助爭取相關經費，也積極奔走協調，成功引介客家委員會、文化部、外交部及僑務委員會共同協助，讓右武衛合唱團順利踏上國際舞台。

賴惠員說，當她看見孩子們站上匈牙利「2026布達佩斯國際合唱慶典」的舞台，以林福裕老師的〈黑面祖師爺〉及蔡昱姍老師創作的客語歌曲〈春水〉感動全場，不僅一舉拿下3面金獎，更勇奪大會最高榮譽「桂冠獎」，真的非常感動。

▲▼台南下營在地的右武衛合唱團在民進黨立委賴惠員協助下，參加於匈牙利舉行的「2026布達佩斯國際合唱慶典」，勇奪3面金牌以及最高榮譽桂冠獎。（圖／賴惠員國會辦公室提供）

賴惠員表示，謝謝每個孩子以及一路陪伴的家長與老師，讓屬於這片土地的故事，透過孩子們清澈的歌聲傳唱到世界各地。更令人期待的是，右武衛合唱團接下來將與希望合唱團攜手展開巡迴演出，前往波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞，把來自台灣的歌聲帶到更多國家、更多城市。

賴惠員認為，台灣是一個多元的國家，閩南語、客語、原住民族語共同譜寫出這片土地最美麗的旋律。相信當這些歌聲跨越山海、飄向世界，不只是音樂的交流，更是文化的對話，也是最溫暖、最有力量的國民外交。

賴惠員也呼籲，請大家繼續支持右武衛合唱團，讓世界聽見台灣，也讓台灣多元族群的音樂，流傳世界的每一個角落。

 
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