　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

桃機上半年旅運量2578萬人次　暑假日均750架次雙創新高

▲▼桃園機場今年上半年旅運量逾2578萬人次。（圖／記者周湘芸攝）

▲桃園機場今年上半年旅運量逾2578萬人次。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場今年上半年旅運量逾2578萬人次，較2019年同期成長6％、較去年成長9%，創下同期新高。暑期7、8月航班起降合計4.6萬架次，日均逾750架次，也超越疫情前水準，預期今年旅運量可達5000萬人次，超越疫情前4800萬人次。

桃園機場公司副總經理余崇立表示，今年暑期運量高峰期間，預估7、8月航班起降合計4.6萬架次，平均每日逾750架次，超越2019年及2025年同期水準，已協調人力及航廈動線管理，建議旅客於暑假尖峰期間提前3小時抵達機場，善用網路報到、自助行李託運、e-Gate自動通關等服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

余崇立指出，今年1至3月運量成長明顯，4至5月略為下降，6月仍成長，成長主因國籍航空新機隊及航線擴張、國人出國旅遊意願仍在高點、東北亞匯率具吸引力；4、5月略為下降主因東南亞國家供油短缺，國籍航空航線增班暫緩。

余崇立提醒，暑期出遊應留意常見攜帶物品規範，包括傳統打火機每人限帶1枚，應隨身攜帶、禁止託運，防風及藍焰打火機則無論隨身或託運均禁止攜帶；含有鋰電池的手持式電風扇應隨身攜帶，禁止託運；行動電源以2個為限，並須隨身攜帶，飛行途中不得使用及充電。

余崇立也說，機場公司暑假於航廈推出「島嶼之光 國門啟航」藝文系列，另外，「2026桃園機場體驗營」預計7月中開放報名，共3梯次、名額增加至108名，較去年成長近3成，並首度將第三航廈北廊廳現地導覽納入課程，結合華航、長榮、星宇三大航空公司，以2天1夜營隊形式安排模擬機艙、修護棚廠及機場空、陸側巡禮等體驗。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30％

林立帶傷開轟「手還沒斷就盡全力」　幽默談雙洋砲效應

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

巴威擦邊暴風圈橫掃　2天風雨最強

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

更多熱門

相關新聞

嗑爆台灣美食！韓國人睡醒「飛機已飛走了」　萬人笑了

嗑爆台灣美食！韓國人睡醒「飛機已飛走了」　萬人笑了

真的是難忘的回憶！一名韓國網友透露，來台旅遊最後一天狂吃火鍋、芒果冰與50嵐，沒想到搭機捷去機場時睡著，醒來才發現錯過班機，只能重買機票，笑稱「台灣吃過最貴的食物就是機票」。文章曝光後，一票網友也笑虧，「潛意識不想回韓國」、「下次掛牌請台灣人叫醒你」。

桃機安檢卡一票人！　「手持小物」違規品遭沒收堆成山

桃機安檢卡一票人！　「手持小物」違規品遭沒收堆成山

台灣虎航班機「煙霧警告」轉降桃園　旅客全數平安

台灣虎航班機「煙霧警告」轉降桃園　旅客全數平安

機場公司邀小朋友化身「第三航廈小小建築師」

機場公司邀小朋友化身「第三航廈小小建築師」

2026桃機藝文活動　19場藝文展演迎接旅客

2026桃機藝文活動　19場藝文展演迎接旅客

關鍵字：

桃園機場運量

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面