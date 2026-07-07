桃機上半年旅運量2578萬人次　暑假日均750架次雙創新高

▲桃園機場今年上半年旅運量逾2578萬人次。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

桃園機場今年上半年旅運量逾2578萬人次，較2019年同期成長6％、較去年成長9%，創下同期新高。暑期7、8月航班起降合計4.6萬架次，日均逾750架次，也超越疫情前水準，預期今年旅運量可達5000萬人次，超越疫情前4800萬人次。

桃園機場公司副總經理余崇立表示，今年暑期運量高峰期間，預估7、8月航班起降合計4.6萬架次，平均每日逾750架次，超越2019年及2025年同期水準，已協調人力及航廈動線管理，建議旅客於暑假尖峰期間提前3小時抵達機場，善用網路報到、自助行李託運、e-Gate自動通關等服務。

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余崇立指出，今年1至3月運量成長明顯，4至5月略為下降，6月仍成長，成長主因國籍航空新機隊及航線擴張、國人出國旅遊意願仍在高點、東北亞匯率具吸引力；4、5月略為下降主因東南亞國家供油短缺，國籍航空航線增班暫緩。

余崇立提醒，暑期出遊應留意常見攜帶物品規範，包括傳統打火機每人限帶1枚，應隨身攜帶、禁止託運，防風及藍焰打火機則無論隨身或託運均禁止攜帶；含有鋰電池的手持式電風扇應隨身攜帶，禁止託運；行動電源以2個為限，並須隨身攜帶，飛行途中不得使用及充電。

余崇立也說，機場公司暑假於航廈推出「島嶼之光 國門啟航」藝文系列，另外，「2026桃園機場體驗營」預計7月中開放報名，共3梯次、名額增加至108名，較去年成長近3成，並首度將第三航廈北廊廳現地導覽納入課程，結合華航、長榮、星宇三大航空公司，以2天1夜營隊形式安排模擬機艙、修護棚廠及機場空、陸側巡禮等體驗。