出國自由行「根本是修行」！他跟團後大改觀　享受帝王級服務

▲跟團旅遊完全不需要動腦。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

過去不少人認為跟團旅遊行程受限，不如自由行有彈性，但一名網友分享，最近跟團旅遊後徹底改觀，以前和朋友出國自由行簡直是在「修行」。這次旅途中，領隊全程協助拍照、協調座位，也整理購物資訊，省去規劃行程與處理細節的麻煩，完全不需要動腦，整趟玩下來非常滿意。貼文掀起熱論。

大讚神隊友領隊 旅途中被照顧到位

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有網友在Threads發文，最近跟團旅遊後，才發現過去和朋友出國自由行根本像是在「修行」。自由行需要事先查資料、安排交通、規劃行程與處理突發狀況，這次跟團後，才發現旅遊原來可以這麼輕鬆。

原PO提到，這次旅途很幸運，遇到的領隊相當可靠，簡直像萬能保母，不只會幫忙拍美照，也會協調座位，連哪裡買東西比較便宜都事先整理好清單，讓團員幾乎不用動腦，「這讓我深刻體會到，旅行的品質真的取決於你的領隊。」

貼文曝光，不少人分享跟團經驗，「下大雨行程變超爛，大家都在躲雨，導遊趕快一個一個扶上車削水果給大家吃，中間還講笑話、玩遊戲拿獎金」、「穿著夾腳拖走在沙灘上斷掉，然後領隊馬上從他的背包裡變出一雙夾腳拖出來」、「買日本藥妝還帶你走地下街，跟你說這間買什麼，那間買什麼便宜，也沒有要賺什麼回扣，因為他講完人就走了」、「五月才從澳洲回來，領隊人超好，不但會幫我們照相喬角度，還會顧前看後，怕我們餓怕我們著涼，逛街也很老實的說哪一家店最好，避免我們踩雷」。