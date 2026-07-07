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廣西洪水沖毀養蛇場！大批毒蛇逃逸　村民受困遭咬傷

▲▼眼鏡蛇,cobra。（圖／達志影像／示意圖）

▲廣西洪水沖毀養蛇場。（圖／達志影像／示意圖）

記者陳冠宇／綜合報導

受颱風梅莎（Maysak，大陸命名「美莎克」）影響，廣西遭遇連續強降雨，南寧橫州市多處水庫出現漫頂、缺口或漫壩情形。當地一處養蛇場直接被洪水沖毀，包括眼鏡蛇在內的大量蛇類逃了出來，並跑到附近市區，有民眾還被蛇咬傷。

橫州市六藍水庫壩體出現缺口之後，下游多個村鎮受淹嚴重。陸媒《瀟湘晨報》報導，在搶救過程中，次生災害引發關注。有當地網友7日發布截圖稱，橫州市雲表鎮鄧圩村一養蛇場被洪水沖毀，大量蛇類逃逸，提醒周邊群眾注意防範。另有網友留言稱，有被困的村民被蛇咬傷，且面臨缺醫少藥的情況。

雲表鎮當地居民神女士告訴媒體，雲表鎮低窪地帶和山坡上均有養蛇場。受六藍水庫和雲表水庫險情影響，低窪地區被淹，部分小型蛇場的蛇類已逃至周邊區域。

▼當地居民提供提醒截圖。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲▼當地居民提供提醒截圖。（圖／翻攝瀟湘晨報）

據村民反映，逃出蛇類主要包括眼鏡蛇、大王蛇（台灣稱王錦蛇）和水律蛇（台灣稱南蛇）。神女士表示，部分被困村民確實遭遇了蛇咬傷，但因處於圍困狀態無法及時就醫。

當地養殖戶雷先生介紹，其養蛇場位於地勢較高的坡地，暫未受影響。他表示當地主要養殖眼鏡蛇、王錦蛇和水律蛇三類，其中眼鏡蛇具有毒性。雷先生推測低窪地帶零散養殖戶的蛇類可能已大量逃走，但當地養殖品種蛇生活場所多在山林，長時間泡水後大多會死亡。

對此，橫州市應急管理局回應稱，已了解養蛇場被沖毀及村民被咬傷的情況，救援人員已前往一線處置，暫未收到處理反饋，具體情況等待官方通報。

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