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必勝客開賣「皮卡丘、卡比獸」證件套　指定餐點送寶可夢卡牌包

▲▼必勝客聯名寶可夢第2波。（圖／業者提供）

▲必勝客第2波寶可夢聯名推出2款證件套。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

必勝客聯名《寶可夢》第二波活動開跑，即日起購買指定套餐加價可隨機獲得「卡比獸、皮卡丘款證件套」或「皮卡丘、噴火龍兩用收納購物袋」，指定餐點買就送「寶可夢卡牌特典卡包」。

必勝客此波卡比獸、皮卡丘證件套以精美刺繡毛絨感呈現，上班族拿來裝證件，或學生存放悠遊卡等都適用。

聯名周邊即日起至7月27日於門市、官網、PK APP開搶，實際販售品項、活動內容及供應情形依官方公告為主。

▲▼必勝客聯名寶可夢第2波。（圖／業者提供）

▲必勝客聯名寶可夢全系列周邊。

●寶可夢證件套，有卡比獸、皮卡丘，共2款，獲得方式如下：

1. 購買「超值系列」個人套餐，加259元可獲得隨機1款
2. 購買「手工義式薄比薩雙人餐／必勝雙人套餐」，加259元可獲得隨機1款
3. 購買「經典系列」個人比薩套餐，加259元可獲得隨機1款
4. 購買「私廚系列」個人套餐，加259元可獲得隨機1款
5. 購買「一公尺派對盒」，加518元可獲得寶可夢證件套組（卡比獸+皮卡丘款）

●寶可夢卡牌特典卡包，有皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷，共4款，獲得方式如下：

1. 購買「小比薩餐」可隨機獲得1包
2. 購買「芝心系列比薩外帶買大送大」可隨機獲得2包
3. 單點「520元任一款指定口味大比薩」可隨機獲得1包
4. 購買「火山系列比薩外帶買大送大」可隨機獲得2包
5. 購買「Hot拼盤經典餐」可隨機獲得2包
6. 購買「Hot拼盤樂享餐」可隨機獲得2包

●兩用收納購物袋，有皮卡丘、噴火龍共2款，獲得方式如下：
1. 購買「超值系列」個人套餐，加299元可獲得隨機1款
2. 購買「經典系列」個人比薩套餐，加299元可獲得隨機1款
3. 購買「私廚系列」個人套餐，加299元可獲得隨機1款
4. 購買「手工義式薄比薩雙人餐／必勝雙人套餐」，加299元可獲得隨機1款

●百變怪抱枕
1. 購買「一公尺派對盒」，加399元可獲得1個

▲▼達美樂聯名李多慧推出8款心動小卡。（圖／業者提供）

▲達美樂聯名李多慧推出8款心動小卡。

另外，達美樂近日聯名啦啦隊女神李多慧，一口氣推出8款李多慧心動小卡，2款為超稀有女友風火熱唇印版，只要買日韓半半披薩（大披薩或巨無霸披薩尺寸）即可隨機獲得1張，送完為止。

得到隱藏版小卡的消費者，還有機會得到一年份免費大披薩（共5名），打開卡包即有中獎通知。

達美樂新品日韓半半披薩集合「日式章魚燒」、「韓式炸雞」2人氣口味，8月23日前憑優惠碼（149495）享外帶半價優惠，只要370元。

▲▼達美樂聯名李多慧推心動小卡、新品日韓半半披薩。（圖／業者提供）

▲日韓半半披薩一次就能吃到日式章魚燒、韓式炸雞2口味。

同步推出「甜蜜雙饗套餐」，含日韓半半大披薩1個、香烤雞條5條、紫薯地瓜球5顆及1.25L大可樂，每份499元（優惠代碼：039963）；「心動應援套餐」含日韓半半大披薩1個、經典系列大披薩1個、鱈魚星星6塊、香烤雞條5條及1.25L大可樂，每份829元（優惠代碼：573234）。

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