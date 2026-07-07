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馬祖北竿男深夜胸痛！海巡跨海馳援　急送南竿就醫治療

▲▼ 馬祖海巡隊派遣巡防艇協助北竿民眾轉往連江縣立醫院就醫。（圖／馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊派遣巡防艇協助北竿民眾轉往連江縣立醫院就醫。（圖／馬祖海巡隊提供）

記者鄭逢時／金門報導

北竿一名男子今（7）日凌晨突發胸痛並伴隨上腹痛，經醫護人員評估須緊急轉送至南竿接受進一步治療。由於北竿醫療資源有限，海巡署獲報後立即派遣巡防艇執行跨海醫療後送，順利將患者送抵連江縣立醫院，爭取寶貴救治時間。

海巡署艦隊分署第十（馬祖）海巡隊表示，今日凌晨4時許接獲海巡署第十一巡防區通報，連江縣消防局指出北竿一名男性鄉親因胸痛合併上腹痛，有緊急就醫需求，需儘速轉送至南竿的連江縣立醫院接受檢查及治療。

接獲通報後，第十一巡防區立即協調馬祖海巡隊派遣線上巡防艇PP-3522艇前往北竿白沙港執行後送任務，並由金馬澎分署第一○岸巡隊白沙安檢所、消防局及海巡人員共同協助病患與陪同家屬安全登艇。

▲▼ 馬祖海巡隊派遣巡防艇協助北竿民眾轉往連江縣立醫院就醫。（圖／馬祖海巡隊提供）

巡防艇隨後以最高安全航速航返南竿福澳港，抵達後由海巡人員與醫護團隊接力完成病患轉送，再由救護車送往連江縣立醫院接受緊急醫療處置，讓患者能在最短時間內獲得進一步治療。

馬祖海巡隊指出，馬祖四鄉五島醫療資源分布有限，島際交通多仰賴海運，因此只要接獲醫療單位評估有緊急後送需求，海巡署都會立即派艇支援，全力協助病患爭取黃金救援時間。

海巡隊統計，今年截至目前已執行9件緊急醫療後送案件，未來也將持續秉持「救生、救難、服務」精神，與地方消防及醫療單位密切合作，守護離島居民生命安全，提供即時海上救援服務。

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