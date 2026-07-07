佀廣洋認做過球版簽賭　桃園里長力挺：誰敢說從小到大沒賭過？

▲佀廣洋鞠躬道歉。（圖／佀廣洋提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、做球版簽賭等爭議。佀廣洋日前出面說明各項爭議，並坦承部分霸凌指控。佀廣洋一發長文，大批藍營支持者、萬美玲樁腳里長立刻留言相挺。桃園豐林里長簡士強更發長文表示，自己心中不捨，佀廣洋並沒有什麼言重大問題，大家年輕都不成熟，哪個政治人物敢說從小到大沒打過賭？「廣洋，加油。面對抹黑不用氣餒，繼續往前走！」

佀廣洋霸凌傳聞在社群上流傳近一年，佀廣洋6日終於正面回應，他坦言，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。佀廣洋承認包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。

佀廣洋也強調，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實。自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。

簡士強表示，最近看到佀廣洋因為選舉，被網路上各種放大檢視，心裡其實很不捨。一個才20多歲的年輕人，從5歲的事情、學生時期的互動，一路被翻出來檢視到現在。說真的，如果被這樣從小到大放大檢查，最後也只是在講一些年少不成熟，那是不是也代表，他其實並沒有什麼真正嚴重的大問題？

簡士強直言，每個人年輕時都會有不成熟的時候，學生時期互相取綽號、開玩笑，也是不少人成長過程中會遇到的事。當然，如果曾經讓別人感到不舒服，該尊重對方感受，也該檢討改進；但這不代表可以在選舉期間，把一個年輕人抹黑成十惡不赦。

簡士強表示，至於所謂賭博的攻擊，最近的世界盃，一堆朋友在討論球賽下注，雖然他對賭博沒什麼興趣，因為不管賭什麼，從來沒贏過（贏到好人緣）。哪個政治人物敢說自己從小到大，從來沒有玩過牌、打過麻將、沒簽過六合彩、沒和人打過賭？如果什麼都要上綱到人格抹殺，那政治真的會變得很可怕。

簡士強直言，選舉應該比的是理念、能力、服務和對地方的用心，而不是把一個年輕人從幼稚園開始審判到現在。「廣洋，加油。面對抹黑不用氣餒，真正認識你的人，會知道你是怎麼樣的人。也希望大家用更理性、更善良的眼光，看待一位願意站出來為地方努力的年輕人。支持佀廣洋，繼續往前走！」讓選舉回到正向，讓地方看見更好的未來。