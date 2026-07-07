夏季水漾月首波活動吸引三千人次　第二波水樂園接力登場

▲「青草湖水域活動」- 湖上瑜珈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2026新竹市夏季水漾月系列活動首波「青草湖水域活動」於7月4日至5日圓滿落幕，兩天共吸引逾3,000人次熱情參與，較去年成長約一成。活動結合親子趣味小鐵人、水上氣墊闖關樂園、SUP立式划槳體驗、迷你小兵立大功、小輪車挑戰賽、湖畔舞台演出及特色市集等豐富內容，今(115)年首度推出的湖上瑜珈更廣受好評，吸引眾多親子家庭及遊客前往青草湖共享夏日時光，不僅現場氣氛熱絡，也成功帶動青草湖周邊觀光及商圈人潮。

新竹市長高虹安表示，「2026新竹市夏季水漾月」以「親水、樂活、城市觀光」為主軸，串聯青草湖、孔廟廣場、市府前廣場及南寮親子沙灘戲水池等夏季戲水亮點，希望打造屬於新竹的夏季城市品牌，讓市民朋友及全國旅客都能在新竹找到最清涼、最豐富的夏日遊程。今年首波活動獲得熱烈回響，不僅展現青草湖優質的水域休憩環境，也成功提升新竹夏季觀光能見度。

高虹安指出，今年各項水域體驗、親子小鐵人趣味賽及SUP立式划槳體驗皆深受親子家庭喜愛，全新水上氣墊設施更成為現場熱門亮點，許多民眾直呼意猶未盡。活動期間，特色市集買氣熱絡，攤商業績創下歷年新高，不少攤商表示期待再次參與後續市集活動，為大小朋友帶來更多元的美食與特色商品。接連登場的湖畔舞台演出也吸引不少民眾駐足欣賞，充分展現新竹市推動親水休閒、運動觀光及城市行銷的豐碩成果。

高虹安表示，為確保活動品質及民眾安全，市府於活動期間配置專業救生人員、醫護團隊及安全維護人力，全面落實水域安全管理、人流分流、設備巡檢及緊急應變機制，提供民眾安心、安全的活動環境，也獲得參與民眾一致肯定。

高虹安說明，2026新竹市夏季水漾月第二波活動將於7月25日至26日在孔廟廣場熱鬧登場，市府規劃大型親子水樂園、水上氣墊、水槍勇者挑戰、精彩舞台演出、街頭藝人表演及特色美食市集等豐富內容，邀請大小朋友一起戲水消暑，共度最歡樂的暑假時光。

高虹安提醒，活動部分熱門體驗項目採線上方式報名，歡迎民眾持續關注「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/seeinghsinchu )，掌握最新活動資訊、報名時間及相關公告，把握暑假期間與家人好友一同參與2026新竹市夏季水漾月系列活動，感受新竹最精彩、最清涼的夏日魅力。