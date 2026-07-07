挖焦糖哥哥曾轟賴清德蠢台獨穩輸、綠版柱柱姐　Cheap：當年下手多狠





▲陳嘉行。（圖／翻攝自臉書／焦糖哥哥-陳嘉行）

記者郭運興／台北報導

「焦糖哥哥」陳嘉行今年5月卸下政治人物身份，近日分享近況，坦言找工作陷入瓶頸。百萬網紅Cheap6日先是表示「焦糖哥哥是英系的，當年狂臭賴清德，現在被蛋雕（丟掉）不是很正常嗎」？Cheap今（7日）再度指出，2019年，焦糖哥哥為了幫小英，搞了「毀滅式空戰」，稱賴清德為綠版柱柱姐、唾棄政績，更痛批「只要排藍你賴清德都輸到脫褲子」、「比不要臉你贏得過國民黨嗎」、「你就靠847（指賴的台獨鐵粉）那群蠢獨去幫你打選戰」。Cheap直言，當年下手有多狠。

Cheap再度發文談到焦糖哥哥退出政壇一事，他表示，2019年，焦糖哥哥為了幫小英護航，搞了「毀滅式空戰」，看看當年下手有多狠。

Cheap指出，當年焦糖哥哥稱賴清德為綠版柱柱姐，諷刺賴清德會像當年的洪秀柱一樣被換掉。更將賴清德政績列為協尋，唾棄、全盤否定賴清德16 個月行政院長的政績，說對國家毫無貢獻、只會尸位素餐。

Cheap指出，焦糖哥哥痛罵靠作弊，大罵賴清德「歹戲拖棚有夠難看」、「只要排藍你賴清德都輸到脫褲子」、「比不要臉你贏得過國民黨嗎」、「你就靠847（指賴的台獨鐵粉）那群蠢獨去幫你打選戰，保重」。

Cheap表示，面對這些攻擊，賴清德在一場行程中，對著全國媒體說「請蔡英文總統，能夠要求她的網軍，停止對我的攻擊」，結果焦糖哥哥沒有收手，反而加足馬力，打得更狠，想到當初被他罵穩輸的賴清德，後來會成為總統吧？

Cheap說，直到2026潮水退去，後來英系地方大老張茂楠，給了焦糖哥哥台北市黨部執行長的位子，這2年的執行長任期，本該是他累積政治資本、擴大地方人脈的最佳跳板，結果兩年來做的哩哩拉拉，人家要你強化空戰，結果台北市黨部的社群影響力幾乎是0，YT、FB點閱慘不忍睹。

Cheap說，人家找你來當執行長是要你來幹活、扛大局的，結果焦糖哥哥把它當成獨立董事在做，如果真的有在做事，怎麼可能和現實脫節。所以後來台北市黨部主委，由英系師妹吳沛憶接班，直接蛋雕(丟掉)焦糖。

回顧焦糖哥哥在2019年蔡賴之爭時發文表示，「今天我才知道原來民進黨現任黨主席是威廉賴，而且是權力大於民進黨全體中執委那種。佩服佩服，不愧是847的大頭目，果然臭味相投」。

焦糖哥哥表示，「直接民調啦，歹戲拖棚有夠難看，不管有沒有納入手機民調，只要排藍你賴清德都輸到脫褲子，還好意思要求黨部不能納入柯文哲對比，你也有自知之明柯出來選你就不用選了」。

焦糖哥哥當時痛批，「一直說自己能贏總統大選，但又沒說怎麼贏？你也要靠念力嗎？比不要臉你贏得過國民黨嗎？我再重申一遍，我不是民進黨黨員，也不是民進黨推誰出來我就要支持，明知道賴清德就穩輸的局，你們民進黨任由他在那邊胡鬧」。

焦糖哥哥強調，「我只支持蔡英文，是因為我看到她帶著台灣往正確有益的方向前進，所以我願意承受失去工作，被沒下限的人騷擾辱罵，你賴清德靠作弊贏得初選，我就轉成廢文網紅，每天介紹好吃好玩，拍拍寵物萌照和大小便。你就靠847那群蠢獨去幫你打選戰，保重」。

▼焦糖哥哥2019年發文痛批賴清德。（圖／翻攝自Facebook／焦糖哥哥-陳嘉行）