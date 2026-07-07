嘉義縣議長張明達引企業善心　營造公司90萬捐偏鄉國小書法班

▲嘉義縣張明達議長(前二排右6)攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉和睦國小長期致力傳統美學，將常態性「藝文深耕課程」化為沃土，於每年夏天推出備受期待的「夏日樂學」主題營隊。今年營隊邁入第四年，以「夏日樂學——以香會友，以書傳心」為題，解鎖宋代四藝壓軸章節「香道」，帶領孩子走進中華文化底蘊。

▲嘉義縣張明達議長 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣議會長張明達長期關注基層藝文教育，特別媒合「昱毅營造股份有限公司」捐助三年共90萬元經費，力挺和睦國小推廣兒童書法教育。今(7)日，張明達議長偕同昱毅營造總經理王瑞麟、議會秘書長李光耀及教育處副處長顏廷育等貴賓親赴學校關心成果。

▲昱毅營造總經理王瑞麟一口氣捐90萬3年書法教學經費 。（圖／記者翁伊森攝）

張明達議長指出，和睦國小書法班在校長與眾多老師指導下已成立四年，期間得知學校面臨經費不足的困境，因緣際會下便邀請王總經理商討。王總經理聽聞後非常熱心，一口氣答應贊助三年共90萬元的捐款。張議長特別感謝王總經理的鼎力支持，讓極具意義的書法班能夠長遠、持續經營下去。

昱毅營造總經理王瑞麟表示，這次能參與也是因緣際會，當時在議會聽聞張議長與秘書長提及，和睦國小李老師非常認真指導書法班，卻礙於經費限制。王瑞麟強調：「書法是一種文化傳承，很感謝議長與校長給我們這個機會，能支持這項為期三年的計畫，共同參與這麼有意義的傳承活動。」他也期盼學生未來能有更好的學習環境，若日後有更多需求，也願意號召更多好朋友一同前來贊助。

▲嘉義縣議會秘書長李光耀 。（圖／記者翁伊森攝）

活動尾聲，全體師生共同揮毫完成一幅高達360公分的大型書法作品，書寫蘇軾名作〈東坡〉詩，並邀請與會長官貴賓一同「眾筆傳書、以書傳心」。期盼這份傳統文化能化為生命的韌性，陪伴孩子在未來路上如同蘇東坡般「無畏風雨，鏗然前行」，讓文化薪火在新世代中持續生長。

▲嘉義縣教育處副處長顏廷育 。（圖／記者翁伊森攝）

▲校方回贈禮品。（圖／記者翁伊森攝）

▲議長張明達支持藝文活動，總在現場細細端詳學子與書法老師的墨寶作品，藉此表達對藝文界、教育界的實質鼓勵。（圖／記者翁伊森攝）