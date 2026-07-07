　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣議長張明達引企業善心　營造公司90萬捐偏鄉國小書法班

▲▼ 張明達議長攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣張明達議長(前二排右6)攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉和睦國小長期致力傳統美學，將常態性「藝文深耕課程」化為沃土，於每年夏天推出備受期待的「夏日樂學」主題營隊。今年營隊邁入第四年，以「夏日樂學——以香會友，以書傳心」為題，解鎖宋代四藝壓軸章節「香道」，帶領孩子走進中華文化底蘊。

▲▼ 張明達議長攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣張明達議長 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣議會長張明達長期關注基層藝文教育，特別媒合「昱毅營造股份有限公司」捐助三年共90萬元經費，力挺和睦國小推廣兒童書法教育。今(7)日，張明達議長偕同昱毅營造總經理王瑞麟、議會秘書長李光耀及教育處副處長顏廷育等貴賓親赴學校關心成果。

▲▼ 張明達議長攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

▲昱毅營造總經理王瑞麟一口氣捐90萬3年書法教學經費 。（圖／記者翁伊森攝）

張明達議長指出，和睦國小書法班在校長與眾多老師指導下已成立四年，期間得知學校面臨經費不足的困境，因緣際會下便邀請王總經理商討。王總經理聽聞後非常熱心，一口氣答應贊助三年共90萬元的捐款。張議長特別感謝王總經理的鼎力支持，讓極具意義的書法班能夠長遠、持續經營下去。

▲▼ 張明達議長攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

昱毅營造總經理王瑞麟表示，這次能參與也是因緣際會，當時在議會聽聞張議長與秘書長提及，和睦國小李老師非常認真指導書法班，卻礙於經費限制。王瑞麟強調：「書法是一種文化傳承，很感謝議長與校長給我們這個機會，能支持這項為期三年的計畫，共同參與這麼有意義的傳承活動。」他也期盼學生未來能有更好的學習環境，若日後有更多需求，也願意號召更多好朋友一同前來贊助。

▲▼ 張明達議長攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣議會秘書長李光耀 。（圖／記者翁伊森攝）

活動尾聲，全體師生共同揮毫完成一幅高達360公分的大型書法作品，書寫蘇軾名作〈東坡〉詩，並邀請與會長官貴賓一同「眾筆傳書、以書傳心」。期盼這份傳統文化能化為生命的韌性，陪伴孩子在未來路上如同蘇東坡般「無畏風雨，鏗然前行」，讓文化薪火在新世代中持續生長。

▲▼ 張明達議長攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣教育處副處長顏廷育 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 張明達議長攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

▲校方回贈禮品。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 張明達議長攜手昱毅營造 助和睦國小「夏日樂學」深耕書法與香道美學 。（圖／記者翁伊森攝）

▲議長張明達支持藝文活動，總在現場細細端詳學子與書法老師的墨寶作品，藉此表達對藝文界、教育界的實質鼓勵。（圖／記者翁伊森攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

美股開盤血洗！費半指數暴跌6.42％、台積電ADR跌4.30％

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

屏東8旬嬤失蹤！夫急尋又出車禍　警助團圓

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

更多熱門

相關新聞

網傳于右任草書很難印！Cheap列3大品牌

網傳于右任草書很難印！Cheap列3大品牌

台電花96萬更換新LOGO的風波持續延燒。近日有設計師在社群平台表示，台電原本的草書舊LOGO有印刷技術上的限制，縮小後容易糊掉。但網紅Cheap就表示，迪士尼、可口可樂等國際大廠的LOGO呢？如果台電的字難印，Disney不就是地獄？

她曝聶永真「LOGO設計費用」：台電算不上吃虧

她曝聶永真「LOGO設計費用」：台電算不上吃虧

學者翻出證據證實：于右任親為台電題字

學者翻出證據證實：于右任親為台電題字

台電花96萬換新LOGO「還算cheap」　他揭致命傷

台電花96萬換新LOGO「還算cheap」　他揭致命傷

LOGO改字體被狂嫌　台電回應：創新不容易

LOGO改字體被狂嫌　台電回應：創新不容易

關鍵字：

嘉義縣議會張明達書法昱毅營造和睦國小

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面