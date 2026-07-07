巴威「仍有機會再增強」　周五六影響最劇！粉專示警：活動快取消

▲強颱巴威逼近台灣。（圖／翻攝自臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者周亭瑋／綜合報導

強颱「巴威」逐漸接近台灣，中央氣象單位預估，最快周四發布海上颱風警報。雖然目前雲圖看起來沒有昨日精實，但氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」直言，巴威的整體環流依然十分龐大，周五（10日）夜晚至周六（11日）白天，將是影響台灣最劇烈的時期，提醒民眾應盡早做好防颱準備，並適度調整戶外活動或工作行程。

眼牆置換接近尾聲 強颱巴威仍有機會「重整旗鼓」

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氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，和昨天相比，今天的雲圖看起來確實沒有那麼精實。雖然颱風眼依舊清晰，但受到眼牆置換、乾空氣及垂直風切影響，整體環流對稱性略為下降，核心及外圍雲系也開始變得沒那麼緊密。

不過，粉專強調，巴威的眼牆置換已接近尾聲，待新的眼牆建立完成後，仍有短暫重整旗鼓、再度增強的機會，預估要等到周四（9日）之後進入環境較差的海域，強度才會逐漸減弱。

▲颱風路徑潛勢預報。（圖／氣象署）

環流龐大強風圈廣 周五夜起全台迎戰暴風雨

由於目前巴威仍維持強烈颱風等級，且整體環流依然十分龐大、強風圈廣泛，對台灣的威脅並未因此降低。粉專推估，周五（10日）夜晚至周六（11日）白天是影響最劇烈的階段，建議民眾若有安排這段期間的活動或工作，應盡快取消或適度調整。

對此，網友們紛紛回應，「快快北轉上去」、「天佑台灣」、「台南會風大雨大嗎？擔心中」、「我下午四點飛機行程應該也要取消了」、「路徑再往南一點，就能撞上中央山脈」、「快點消失吧，垃圾颱風」、「走快一點」、「看來只能睡在工作地方，沒辦法下班了」、「周六來的真的不歡迎，請調頭離開」。

另外，中央氣象署預報員李孟軒指出，巴威颱風接近台灣過程中有減弱趨勢，預估將以中颱上限至強颱下限強度接近台灣，由於暴風半徑仍達350公里，影響範圍較廣。若預測路徑沒有明顯變化，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，周四晚間至周五凌晨發布陸上颱風警報，陸警範圍仍將隨颱風接近持續調整。

李孟軒也提到，巴威預計周五進入琉球海面，周五晚間至周六白天最接近台灣。依照氣象署作業規定，陸上颱風警報會在暴風圈進入陸地前18小時發布，因此預估暴風圈將於周五傍晚接觸陸地。

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