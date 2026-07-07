廣西暴雨潰壩　習近平：全力組織搶險救援！

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西、湖北、甘肅等地近日因大雨發生水庫潰壩、山體滑坡、龍捲風等災害，導致重大傷亡。對此，中共總書記、國家主席習近平7日作出重要指示。

根據《新華社》報導，習近平指出，要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置等工作，最大限度減少人員傷亡，防範次生災害。

▲中共總書記習近平。（圖／翻攝央視）



習近平強調，當前防汛形勢嚴峻複雜，各地各有關部門要抓好既定部署措施落實，堅決克服麻痹思想和僥倖心理，盯緊壓實防災救災責任，深入開展江河湖泊、病險水庫、地質災害易發區等風險隱患排查整治，強化監測預警和應急救援準備，扎實做好防災救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。

▼六藍水庫潰壩。（圖／翻攝錢江晚報）



大陸國務院總理李強也作出批示，他指出，近期極端天氣多發，國家防辦、國家防減救災辦要指導各地密切關注雨情汛情，加強險情監測預警，全力開展搶險救援，深入排查災害風險隱患，落實落細各項防汛救災措施，嚴防發生重大次生災害。

梅莎颱風導致廣西連日暴雨，橫州的六藍水庫6日驚傳潰壩，下游村莊幾乎全村被大水淹沒，雖然官方已提前轉移居民，但仍造成傷亡。據當地官方通報，截至7日上午11起，橫州市死亡4人、失聯8人。

另外，官方數據顯示，橫州市受災群眾84700人，應轉移54468人，已緊急轉移安置53808人，剩餘660名群眾還在分批次組織撤離，預計7日完成轉移。