颱風前最容易忘買的是它！10大防災物資「有2樣」很多人都漏掉

▲颱風來襲前，不少民眾提前補貨、防範未然。除了飲用水、泡麵等基本物資外，還有「兩樣用品」最容易被忽略，卻可能在停水停電時派上用場！（示意圖／資料照，記者許宥孺攝）

記者萬玟伶／綜合報導

因應強颱「巴威」逼近，民眾陸續展開防颱準備，除了加固門窗、清理排水，也有人開始採買飲用水、乾糧等防災物資，以備不時之需。不過，日本防災教育平台提醒，真正的防颱準備不只有飲用水和食物，還有不少平時容易忽略、卻可能在停水停電時派上用場的用品，其中「免洗餐具」與「乾電池」更是許多人常漏掉的必備品。

10種防颱必備防災物資

根據日本防災建議，家中可優先準備以下10類物品：

• 飲用水、生活用水

• 緊急食品

• 免洗餐具

• 手電筒、照明設備

• 行動電源

• 乾電池

• 收音機

• 卡式瓦斯爐、瓦斯罐

• 衛生用品

• 緊急避難包

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很多人只想到泡麵 卻忘了準備「免洗餐具」？

若颱風造成停水，即使家中還有食物，也可能因無法清洗碗盤而增加生活不便，因此建議平時準備：

• 紙盤

• 紙杯

• 一次性筷子

• 湯匙、叉子

如果希望減少一次性用品消耗，也可以在餐盤上鋪保鮮膜或鋁箔紙，用完直接更換，同樣能減少清洗用水。

家裡有手電筒 但乾電池常常沒有？

另一項容易被忽略的是乾電池。不少家庭都有手電筒、收音機或露營燈，但平常鮮少確認電池是否還有電，一旦停電才發現設備無法使用。

建議：

• 家中預留乾電池備品。

• 定期檢查是否過期。

• 長時間不用時，可將電池取出保存，避免漏液損壞設備。

若使用充電式設備，也別忘了在颱風來臨前，先把手電筒、露營燈及行動電源充飽電。

水和瓦斯仍是最重要的基本物資

除了容易忽略的用品，飲用水、應急食品及熱源仍是防災基礎。建議每人每天至少準備約3公升飲用及烹調用水，並備妥罐頭、即食食品、泡麵、高溫殺菌食品等耐放食物。若可能停電，家中也可準備卡式瓦斯爐及瓦斯罐，方便加熱食物、燒開水。此外，手電筒、照明燈具、行動電源、收音機、乾電池及衛生紙、濕紙巾等衛生用品，也都是災害發生時不可或缺的基本物資。