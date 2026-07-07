阿北突開門擊落機車！短褲女騎士兩腳朝天慘摔　險被小黃輾過

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市七旬李姓男子5日傍晚在桃園區中正路路邊停車時，突然開啟車門導致後方女騎士被擊落倒地，險遭旁邊的計程車輾過，經路人報警，桃園警分局員警會同消防救護人員先將女騎士包紮送醫，肇事的李姓男子聲稱沒注意後方來車，至於肇事責任歸屬則由警方調查釐清。現在肇事瞬間畫面曝光，十分驚悚嚇人。

▲桃園市七旬李姓男子5日傍晚在桃園區中正路路邊停車，突開車門害後方女騎士被擊落倒地，圖為監視畫面。（圖為／桃園警分局提供）

▲桃園市七旬李姓男子5日傍晚在桃園區中正路路邊停車，突開車門害後方女騎士被擊落倒地，李男2次開車門差點又撞到另一位女騎士。（圖為／桃園警分局提供）

針對這起事故，網友將影片分享在網路社群發文：「又是這種開門一次到底，然後第二次要下車又差點在弄倒第二個」，網友則紛紛留言「年紀大就不要出來，開車當神主牌了」、「差點中第二個就算了，還看一下自己車門有沒有刮傷之類」。

桃園警分局指出，5日傍晚5時許，桃園交通中隊區獲報，桃園區中正路發生事故，73歲李姓男子駕駛白色自小客車停靠路邊後，末注意車後動態，突然開啟車門，導致後方許姓機車女騎士碰撞車門後倒地，還險遭後方計程車輾過，警方趕抵現場事故處理。

▲桃園市七旬李姓男子5日傍晚在桃園區中正路路邊停車，突開車門害後方女騎士被擊落倒地，救護人員幫忙包紮傷口後送醫治療。（圖為／桃園警分局提供）

所幸女騎士經救護人員包紮傷處後送醫治療，手腳都有破皮擦挫傷，但一臉驚恐；肇事的李姓男子向女騎士道歉，聲稱「沒注意後方來車」；桃園警方呼籲，駕駛人開啟車門前務必先確認後方有無來車、行人或其他用路人，再緩慢開啟車門，以避免發生事故，後續肇事責任歸屬由警方調查釐清中。