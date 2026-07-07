女借男友人30萬還交提款卡　行員通報警方...這回不是詐騙

▲金融卡片借他人使用，內埔警趕赴銀行防詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名30多歲邱姓女子借30萬元給男性友人，因不熟悉轉帳操作，竟將存有30萬元的提款卡直接交給對方使用，銀行發現異狀通報內埔警方到場關心。經查雙方確有借貸關係，並非詐騙，但銀行仍將帳戶結清。警方也藉機提醒，切勿將提款卡、金融帳戶交給他人，以免淪為詐騙集團人頭帳戶。

內埔警分局內埔所警員李明耀，日前一早9點多備勤時，接獲華南銀行內埔分行通報，有民眾疑似遭到詐騙，請警方到場協助。

員警到場後查知，有一位竹田鄉30多歲的邱姓女子，她臨櫃申請補發新的提款卡。邱女自述，因為她借新臺幣30萬給一位年約30多歲的陳姓男友人，由於她不諳提款卡轉帳功能，只好將帳戶餘額30萬的華南銀行提款卡，交給陳男使用。

經警方多次詢問，邱女堅稱真的是借貸關係，她認識陳男本人，也知道對方住址。員警再致電陳男查證，他也坦承向邱女借款30萬元，並不是詐騙。隨後華南銀行考量邱女已將提款卡交付他人使用，故將其帳戶結算。警方也趁機向邱女防詐宣導，介紹現行各類型詐騙手法。

內埔警分局長江世宏表示，現今詐騙猖獗，千萬不要將金融卡、信用卡或其他重要證件提供給別人使用，避免落入詐騙陷阱，如有疑問請撥打110、165查詢或直接到鄰近派出所找警察求證。