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力挺佀廣洋！　萬美玲樁腳里長反嗆質疑網友：你女兒去當AV女優？

▲▼佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

▲佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌、涉入網路簽賭等爭議。佀廣洋昨出面說明各項爭議，並坦承部分霸凌指控。大批支持者、多位萬美玲樁腳里長留言力挺。有網友忍不住質疑，「如果今天受霸凌的是您的兒女，您會繼續挺下去？」桃園豐林里長簡士強則標記網友反嗆，「你女兒會去當AV女優嗎？」暴言一出，引起大批網友不滿。

佀廣洋霸凌傳聞在社群上流傳近一年，佀廣洋6日終於正面回應，他坦言，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。佀廣洋承認包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。

佀廣洋也強調，所謂「全校陪他重考」、「要求警衛代為受罰」、「學測舞弊」、「匿名帳號攻擊他人」等說法均非事實。自己從未經營相關匿名帳號，也未曾涉及考試舞弊。

佀廣洋發出長文後，湧入大批藍營支持者、地方里長留言力挺，「人總有過去，總有得罪過人，也總有與人起衝突的時候。就像 Google 評價一樣，不可能人人都給五星；有的人甚至連去都沒去過，也照樣留下一顆星的」、「每個人都有年少輕狂、犯錯的時候，重要的不是一輩子不犯錯，而是犯錯之後，是否願意負責、反省、改進，並用往後的人生證明自己」。「願意面對過去、承認錯誤，也勇敢澄清不實指控，真的不容易。加油！全力支持，祝福高票當選」、「我相信勇於承認過往並努力前行是值得肯定的」、「勇敢承認和承擔，比什麼都重要，也更難能可貴」。

上周才發文稱看完「鐵拳教育」、感觸很深的大興里里長高承洋也留言力挺佀廣洋，他表示，小時候他也很調皮搗蛋，也對曾經做過的事情道歉。人非聖賢，誰能無過。知錯能改，善莫大焉，過去所發生的事情要化作未來服務社會的動力，為自己的過去加倍彌補。

桃園豐林里長簡士強除留言力挺外，也發一篇長文為佀廣洋辯駁，有網友忍不住詢問，「如果今天受霸凌的是您的兒女，您會繼續挺下去？」桃園豐林里長簡士強則標記網友反嗆，「你女兒會去當AV女優嗎？」暴言一出，引起大批網友不滿。

本文作者

杜冠霖

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