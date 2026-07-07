湖北黃岡龍捲風！男子從12樓被強風「吸」出墜落…人還在ICU

記者廖翊慈／綜合報導

湖北黃岡6日晚間遭龍捲風襲擊，部分地區出現雷暴大風，造成嚴重災情。其中一名張先生因家中窗戶被強風吹爆，整個人從12樓被捲出屋外墜落至社區綠化帶，目前仍在加護病房搶救。黃岡市黃州區通報，此次災害目前已造成4人死亡、1人失聯，173人住院治療。

據《瀟湘晨報》報導，黃岡市民汪先生表示，受傷的張先生是他的小舅子，住在玲瓏家園社區。6日晚間8時左右，張先生人在客廳，沒想到強風突然灌入，家中窗戶連同玻璃、窗框一起被吹飛，客廳內沙發、壁櫃、餐桌等家具也被強風捲走。

▲張先生家的窗戶被吹爆。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

事發後，住在同一社區的張先生表哥多次撥打電話都無人接聽，趕到家中查看時，發現張先生已不見蹤影，妻子和孩子則因待在臥室，所幸情況穩定。家人最後在樓下綠化帶找到張先生，當時他已失去意識，只剩微弱呼吸，隨即被送往醫院，目前仍在ICU治療。

汪先生形容，自己在黃岡從未遇過如此猛烈的雷暴大風，「整棟樓從上到下，南向和北向窗戶幾乎全沒了，窗戶、窗框都被吹走，屋裡的壁櫃、沙發、茶几、餐桌、椅子也瞬間不見，感覺整棟樓像被掏空一樣。」

由於社區多處仍有空調外機、窗框等物件懸掛半空，存在墜落危險，目前整棟樓已被封控。當地政府和社區已提供安置房，但張先生一家仍守在醫院，暫時尚未前往入住。

▲玲瓏家園社區狀況。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

汪先生也透露，黃岡市中心醫院白潭湖大別山主院區目前收治大量傷者，骨科與重症監護室壓力較大。院方也證實，已接收多名因大風受傷的市民。

湖北省應急管理廳7日凌晨發布消息指出，6日晚間湖北東部多地遭強對流天氣襲擊，19時至23時，黃石、黃岡、鄂州、咸寧等地出現雷暴大風，53個鄉鎮風力達8至13級，其中2個鄉鎮達13級，部分鄉鎮出現龍捲風。

黃岡市黃州區應急管理局通報，6日20時10分至20時30分，黃州區遭遇強對流天氣，已造成4人死亡、1人失聯，173人因傷住院，其中包含8名重症、5名危重症；當地已轉移群眾269人，部分人投靠親友，部分安置於賓館，另有大量房屋屋頂、道路、樹木及農田受損。