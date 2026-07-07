　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

俊逸攜手佳田社區辦防暴廣播營　培育兒童媒體素養與自我保護力

▲俊逸慈善基金會等單位合辦「佳田書香兒童廣播營－防暴布袋戲」，結合廣播、Podcast與傳統布袋戲，培育兒童防暴意識與媒體素養。（記者林東良翻攝，下同）

▲俊逸慈善基金會等單位合辦「佳田書香兒童廣播營－防暴布袋戲」，結合廣播、Podcast與傳統布袋戲，培育兒童防暴意識與媒體素養。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首創、也是目前唯一以「性別暴力防治」為核心主題的兒童廣播營隊在台南登場，由俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會、佳田社區關懷協會、世界和平會、勝利之聲及電聲電台合辦的「佳田書香兒童廣播營－防暴布袋戲」，7月6日至7日在後壁區佳田社區關懷協會兒少據點及勝利之聲廣播公司舉行，帶領學童透過廣播、Podcast、布袋戲及世代共融課程，學習尊重、關懷與性別暴力防治觀念。

後壁區長李至彬、勝利之聲廣播公司暨俊逸慈善基金會董事長李明威、俊逸文教基金會執行長蘇芳芸、衛生福利部宣講師郭如汝、鍾妏君及台南青年志工中心諮詢業師林美純、葉政忠等人到場，勉勵學童認真學習。李至彬也感謝勝利之聲廣播公司成立基金會，帶領青年志工運用專業投入社區服務，善盡社會責任。

▲俊逸慈善基金會等單位合辦「佳田書香兒童廣播營－防暴布袋戲」，結合廣播、Podcast與傳統布袋戲，培育兒童防暴意識與媒體素養。（記者林東良翻攝，下同）

俊逸慈善基金會表示，隨著兒童接觸網路與社群媒體年齡下降，培養媒體識讀、自我保護意識及尊重他人態度，已成為重要教育課題。本次營隊結合廣播媒體專業與性別暴力防治教育資源，邀集衛福部宣講師、台南市社區防暴宣講人員及大眾傳播、語文相關科系青年志工組成教學團隊，讓防暴教育從小扎根。

營隊課程涵蓋媒體識讀、新聞採訪、口語表達、錄音室體驗及Podcast製播實務，帶領孩子認識媒體工作幕後樣貌，學習辨識假訊息、理性思辨並勇敢表達想法。活動最大特色，是結合台灣傳統布袋戲《聖母元帥斬蛇妖》進行創新防暴教育，透過角色配音、廣播劇錄製與情境討論，將「暴力零容忍」、「尊重身體自主權」、「性別平等」及「勇敢求助」等觀念融入劇情。

除了廣播與防暴課程，活動也規劃「青銀童共煮」世代共融及多元文化課程，由社區長者、青年志工及學童共同製作古早味龍鬚糖，並進行越南文化交流，讓長者成為文化技藝與生活智慧的傳承者，也讓青年與孩童學習尊重多元文化、感恩與關懷。

▲俊逸慈善基金會等單位合辦「佳田書香兒童廣播營－防暴布袋戲」，結合廣播、Podcast與傳統布袋戲，培育兒童防暴意識與媒體素養。（記者林東良翻攝，下同）

李明威表示，這不只是一場廣播營，更是一場生命教育與公民教育的實踐，希望透過全台唯一的性別暴力防治兒童廣播營，讓孩子學習保護自己、尊重他人，也學會用正確方式表達想法與情緒。當孩子願意開口說、勇敢發聲，就有機會成為改變社會的力量。

李明威指出，本次活動也結合俊逸基金會營運的《媒事來哈啦Podcast》平台，學員完成的防暴廣播劇及聲音創作成果，將有機會於節目中公開播出，讓孩子從學習者成為真正的「小小Podcaster」，透過聲音向社區傳遞反暴力、性別平等及友善關懷理念。

▲俊逸慈善基金會等單位合辦「佳田書香兒童廣播營－防暴布袋戲」，結合廣播、Podcast與傳統布袋戲，培育兒童防暴意識與媒體素養。（記者林東良翻攝，下同）


俊逸慈善基金會表示，基金會自2004年起持續辦理兒童廣播營，累積培育眾多對媒體與表達有興趣的學子。今年暑假營隊正熱烈招生中，歡迎暑假後升國小四至六年級及國中新生報名，走進廣播世界、體驗錄音室魅力，用聲音記錄自己的故事。相關資訊可至「慢慢來教育市集」粉絲專頁查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

安心亞直接把水淋身上　濕身辣跳〈呼呼〉！

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

更多熱門

相關新聞

金車攜手俊逸推ESG綠行動「金車綠手作」走入台南五大社區

金車攜手俊逸推ESG綠行動「金車綠手作」走入台南五大社區

為落實企業社會責任、推廣永續生活理念，金車文教基金會攜手長期深耕台南在地的俊逸基金會，自5月13日起連續三天舉辦「ESG友好活動－金車綠手作」，活動走入台南東區、中西區、北區、安定區及善化區等五大社區，透過藝術創作、生態教育與生活手作，讓環保不再只是口號，而是居民可以親手完成、帶回日常的綠色行動。

金車文教基金會攜手俊逸基金會台南推動綠生活

金車文教基金會攜手俊逸基金會台南推動綠生活

2024 Podcaster兒童廣播營讓學童們展現創作才華

2024 Podcaster兒童廣播營讓學童們展現創作才華

俊逸歲末有愛北區社造派對熱鬧登場

俊逸歲末有愛北區社造派對熱鬧登場

俊逸兒童廣播營開麥拉

俊逸兒童廣播營開麥拉

關鍵字：

俊逸佳田社區廣播營

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面