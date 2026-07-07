俊逸攜手佳田社區辦防暴廣播營　培育兒童媒體素養與自我保護力

▲俊逸慈善基金會等單位合辦「佳田書香兒童廣播營－防暴布袋戲」，結合廣播、Podcast與傳統布袋戲，培育兒童防暴意識與媒體素養。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台首創、也是目前唯一以「性別暴力防治」為核心主題的兒童廣播營隊在台南登場，由俊逸慈善基金會、俊逸文教基金會、佳田社區關懷協會、世界和平會、勝利之聲及電聲電台合辦的「佳田書香兒童廣播營－防暴布袋戲」，7月6日至7日在後壁區佳田社區關懷協會兒少據點及勝利之聲廣播公司舉行，帶領學童透過廣播、Podcast、布袋戲及世代共融課程，學習尊重、關懷與性別暴力防治觀念。

後壁區長李至彬、勝利之聲廣播公司暨俊逸慈善基金會董事長李明威、俊逸文教基金會執行長蘇芳芸、衛生福利部宣講師郭如汝、鍾妏君及台南青年志工中心諮詢業師林美純、葉政忠等人到場，勉勵學童認真學習。李至彬也感謝勝利之聲廣播公司成立基金會，帶領青年志工運用專業投入社區服務，善盡社會責任。

俊逸慈善基金會表示，隨著兒童接觸網路與社群媒體年齡下降，培養媒體識讀、自我保護意識及尊重他人態度，已成為重要教育課題。本次營隊結合廣播媒體專業與性別暴力防治教育資源，邀集衛福部宣講師、台南市社區防暴宣講人員及大眾傳播、語文相關科系青年志工組成教學團隊，讓防暴教育從小扎根。

營隊課程涵蓋媒體識讀、新聞採訪、口語表達、錄音室體驗及Podcast製播實務，帶領孩子認識媒體工作幕後樣貌，學習辨識假訊息、理性思辨並勇敢表達想法。活動最大特色，是結合台灣傳統布袋戲《聖母元帥斬蛇妖》進行創新防暴教育，透過角色配音、廣播劇錄製與情境討論，將「暴力零容忍」、「尊重身體自主權」、「性別平等」及「勇敢求助」等觀念融入劇情。

除了廣播與防暴課程，活動也規劃「青銀童共煮」世代共融及多元文化課程，由社區長者、青年志工及學童共同製作古早味龍鬚糖，並進行越南文化交流，讓長者成為文化技藝與生活智慧的傳承者，也讓青年與孩童學習尊重多元文化、感恩與關懷。

李明威表示，這不只是一場廣播營，更是一場生命教育與公民教育的實踐，希望透過全台唯一的性別暴力防治兒童廣播營，讓孩子學習保護自己、尊重他人，也學會用正確方式表達想法與情緒。當孩子願意開口說、勇敢發聲，就有機會成為改變社會的力量。

李明威指出，本次活動也結合俊逸基金會營運的《媒事來哈啦Podcast》平台，學員完成的防暴廣播劇及聲音創作成果，將有機會於節目中公開播出，讓孩子從學習者成為真正的「小小Podcaster」，透過聲音向社區傳遞反暴力、性別平等及友善關懷理念。



俊逸慈善基金會表示，基金會自2004年起持續辦理兒童廣播營，累積培育眾多對媒體與表達有興趣的學子。今年暑假營隊正熱烈招生中，歡迎暑假後升國小四至六年級及國中新生報名，走進廣播世界、體驗錄音室魅力，用聲音記錄自己的故事。相關資訊可至「慢慢來教育市集」粉絲專頁查詢。