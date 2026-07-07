被女副教授抓雙手逼對視！男大生不滿遭侵犯提告　法院判賠5千

▲女副教授「抓雙手強迫對視」，男大生提告法庭判賠5000。（資料照／記者翁伊森攝）

記者劉人豪／嘉義報導

嘉義一名男大生因為小組作業問題向女副教授求情，女副教授先是直呼「你怎麼那麼可愛」並摸頭，後來又在男大生因身心症狀請求遲交作業時，強行抓住他的雙手、逼他直視眼睛。男大生承受極大精神壓力諮商了17次提告求償，嘉義地院認為抓手逼對視已逾越輔導合法界線，判女副教授須賠償5000元。

判決指出，2024年11月18日，男大生因小組作業不足，向女副教授表示歉意並請求補救機會，女副教授卻稱：「你怎麼可以那麼可愛啊」，隨即問：「可不可以摸你的頭？」，男大生迫於師生權力關係不便拒絕，只能勉強同意。男大生於2025年5月表示，有身心症狀請求遲交作業，女副教授突然伸手抓住他的手，強迫他注視女副教授眼睛，讓他感到受侵犯與極大壓力。後續男大生提出校園性別事件申請調查，雖認定女副教授不構成性騷擾，但提起民事訴訟，請求精神慰撫金10萬元。

女副教授稱，摸頭行為在公開教室環境，行為均圍繞在課業指導核心，此乃基於師生課業互動與教學鼓勵男大生努力在課業上的精進，男大生也表示同意。另外2人並不熟識，且年齡差距近40歲，不可能產生任何情愫，行為都出自身為老師的慈悲心、關心及鼓勵的善意回應，無任何惡意。

法院認為，摸頭事件是發生於公開教室內，且教室內同時有多位同學在場，徵得同意後伸手觸摸頭部，主要在表達讚美與鼓勵之意，難認屬於侵權行為。抓手事件部分，男大生並無任何自傷或傷人傾向，故並無任何緊急事態，導致女副教授必須施以強制力抓握雙手，並要求注視眼神，才能避免緊急危害的發生，客觀上已逾越輔導與管教合法界線。

審酌男大生因抓手事件，陸續前往接受個別諮商17次，考量女副教授無明顯惡意，於情急之下為了安撫學生而為之，判決應賠償精神慰撫金5000元。