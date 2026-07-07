科技透視火場！李慧貞捐90萬救災裝備　提升消防人員執勤安全

▲熱心公益的李慧貞女士捐贈台南市政府消防局無人機及個人熱顯像儀等裝備器材，總價值90萬元，協助強化智慧救災量能。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化台南市消防科技救災能力，提升第一線消防人員執勤安全，熱心公益的李慧貞女士7日捐贈台南市消防局無人機及個人熱顯像儀等裝備器材，總價值90萬元，協助消防局於各類災害現場執行偵察、搜救、安全監控及訓練等任務，提升整體救災效能與人員安全防護。

消防局表示，本次捐贈的無人機具備高機動性及空拍偵蒐能力，可即時掌握火場、山域、水域及大型災害現場環境資訊，協助指揮官迅速研判災情、部署救援策略，有效提升救災效率與現場安全管理。

另個人熱顯像儀具備320×240高解析熱感測器，每秒更新頻率超過25Hz，可在濃煙、低能見度或停電環境中，協助救災人員辨識熱源、尋找受困民眾及安全撤離路線，強化火場態勢感知能力。

消防局指出，該批熱顯像儀兼具輕量化與耐用特性，非常適合第一線消防救災使用，也可作為教育訓練及災後檢討用途，有助持續精進消防戰術與救災品質。

李慧貞表示，希望透過此次捐贈，協助消防及義消人員在高風險災害環境中，擁有更完善的科技裝備與安全保障，共同守護市民生命財產安全，也向所有辛勞執勤的第一線救災人員表達敬意。

消防局長楊宗林對李慧貞熱心公益、回饋社會的善舉表達誠摯感謝。他表示，民間力量的支持是消防持續精進的重要後盾，透過科技化裝備導入，不僅可提升災害應變效率，更能有效保障第一線消防及義消人員執勤安全。

楊宗林強調，消防局未來將持續精進智慧救災量能，結合科技裝備與實務訓練，提升各類災害應變效率，與民間共同打造更安全、更具韌性的城市環境。