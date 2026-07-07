日本人吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲：怎麼煮都好吃

▲一盤炒水蓮，瞬間收服外國人的味蕾。（圖／記者曾筠淇攝）



記者劉維榛／綜合報導

外國旅客來台最難忘的美食，不一定是珍奶、小籠包！一名日本人直呼，來台時看到一種「長長的蔬菜」，一吃驚呼超美味，讓2萬名網友秒懂答案是水蓮，並狂讚「熱炒店必點」、「蒜頭清炒就很讚」、「跟松阪豬一起炒超好吃」。事實上，水蓮曾一度瀕臨絕種，近年因口感爽脆、耐風雨，逐漸成為台灣特色蔬菜。

一名日本人在Threads發文表示，自己來到台灣時，有一件事情讓他印象非常深刻，就是看到一種長長的蔬菜，讓他好奇直呼，「這是什麼，超級美味。」畫面曝光後，許多台灣網友立刻認出，這道讓日本人驚豔的蔬菜，就是口感爽脆的水蓮。

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熱炒店隱藏版王者！網推爆吃法：跟松阪豬一起炒絕配



底下萬名網友紛紛驕傲大讚，水蓮怎麼煮都好吃，「水蓮超級好吃，熱炒店會有的一道菜，有些居酒屋會跟松阪豬一起炒」、「用炒的超級好吃，而且這個煮很久還是會脆脆的喔」、「火鍋也會有水蓮可以選來煮喔，很容易過熟，所以川燙一下下就好」、「空心菜跟水蓮，日本人都蠻愛的」、「水蓮真的超級好吃，連幼兒都可以接受的菜」。

還有人分享私房吃法，「蒜頭清炒就很讚，破布子的味道更讚」、「全世界只有台灣吃得到的水蓮料理，去熱炒店必點」。也有網友笑說，水蓮外觀看起來像細長藤蔓，第一次看到確實會疑惑，但只要吃過一次，就很容易被那種清脆口感圈粉，難怪連外國人來台也會留下深刻印象。

事實上，全台灣的水蓮都來自高雄美濃，曾經一度瀕臨絕種。它的學名為龍骨瓣莕菜，另又被稱為野蓮，是近幾年非常受歡迎的菜之一。不過，水蓮在10多年前並不是這麼常見，1990年代，高雄美濃因成為觀光重鎮，『炒野蓮』才逐漸被視為美濃地方特色料理，漸漸進入大眾視線

2000年代，野蓮則從美濃在地流傳到外地，各地也開始有野蓮料理；2010年代，台灣經歷幾次颱風，因野蓮相比其他蔬果更能抗風耐雨，因此野蓮順勢而起，有越來越多盤商、餐廳加碼下單，其也變得更為常見。