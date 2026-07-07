迴力鏢！民進黨2014拍食安「做不好就換掉」影片　網友朝聖酸自打臉

記者郭運興／台北報導

中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，1300噸問題油流入市面，引發食安風暴，外界更質疑政府蓋牌。對此，有網友挖出民進黨在2014年食安爭議拍攝的「做不好就換掉」兩支短片，當時民進黨痛批，應該要換掉的，不只是食用油，還要換掉沒負起責任的政府」。因此，大批網友朝聖該影片留言「回來朝聖一下合格的在野黨」、「這迴力鏢真的飛回來啦」、「當初罵國民黨多兇現在這影片就多搞笑」、粉專「民眾講堂」直言「2026的現在拿出來剛好貼合時事，只是執政者變成了自己」、親藍粉專「政客爽」則表示，跨時空打臉自己。

近日致癌油風暴延燒，有網友挖出民進黨在2014年10月食安爭議時拍攝的「做不好就換掉」兩支短片。當時民進黨表示，兩支影片分別以小吃攤老闆、孩子媽媽為主角，反映民眾對於政府對食用油品的把關、管理不力，感到無奈和失望甚至憤怒的心聲。由於黨部託播經費有限，2支影片目前透過網路的官方youtube及臉書上架，請支持者幫忙轉貼。

當時民進黨指出，第一支廣告中，小吃店老闆認真為顧客服務，使用的油雖受國家認證，客人卻失去信心，「老闆向客人道歉，但誰向老闆道歉、負責呢」？另一支影片則敘述母親為了食品不安全對孩子深感愧疚，相信全天下的母親都有同樣的心情，希望有一個給人民最基本的生存保證的政府。

民進黨說，民進黨立委早就公開呼籲行政院長江宜樺注意頂新油品問題，江宜樺卻拍胸脯保證，讓人民多吃兩個多星期黑心油，這2支影片表達許多民眾和當媽媽的心情，「應該要換掉的，不只是食用油，還要換掉沒負起責任的政府」。近年食安問題一再發生，重創台灣整體食品體系與民生經濟，「不只嚴懲黑心廠商，政府在控管上也應該痛定思痛徹底檢討」！

▼民進黨2014年影片。（圖／翻攝自YouTube／民進黨）

該兩支影片如今再度引起討論， 親民眾黨粉專「民眾講堂」分享該影片直言「2014黑心油事件DPP做了兩支影片，2026的現在拿出來剛好貼合時事，只是執政者變成了自己」、親藍粉專「政客爽」則表示，跨時空打臉自己。

更有大批網友湧入民進黨YT留言「結尾正確，做不好就換掉民主進步黨」、「回來朝聖一下合格的在野黨」、「這迴力鏢真的飛回來啦」、「一桶油都顧不好，做不好就換掉」、「過來朝聖了，不知道這一個CF會不會被下架」、「當初罵國民黨多兇現在這影片就多搞笑」。