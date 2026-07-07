立法院三讀通過修正刑法　兒少性侵案被害人20歲前不計追訴期

▲立法院副院長江啟臣7日主持立法院會 。（圖／記者劉耿豪攝）

記者蘇靖宸／台北報導

立法院會今（7日）三讀通過《刑法》第80條修正案，未來在性侵害案件中，如果被害人未滿20歲，從犯罪發生那天起，一直到滿20歲止，這段時間「不算在」追訴期內。

立法院司法法制委員會日前併案審查《刑法》第80條、第83條修正案。根據行政院與司法院版本，鑑於性侵害犯罪本質具有隱密性，被害人案發時如其身心發展尚未成熟，可能因受害造成的心理創傷、因未能充分理解可得行使的法律上權利，或因與加害人間權力不對等，使其未能及時尋求社會資源的救助，使得被害人欲尋求法律救濟，卻因追訴權時效屆滿而無從透過刑事司法實現正義。

在審查階段，朝野立委都支持保障性侵害犯罪被害人權益，最終同意照行政院、司法院提案通過，不須交由黨團協商。立法院會今開會處理時，未有在場立委提出異議，順利三讀修正通過。

依三讀通過的行政院、司法院修法版本明定，性侵害犯罪成立日至「被害人滿20歲以前」所經過的期間，不計入追訴權時效期間。此次修法也通過兩項附帶決議；根據內容，性侵害追溯期最長可達30年，而司法院需就兒少性侵害案件在該法施行後3個月內提出專案報告。

另外，今也三讀修正通過《刑法施行法》第8條之2，增訂第2項條文，明定今修正的刑法第80條第3項施行前，其追訴權時效已進行而未完成者，適用修正後的規定，不適用前條的規定。

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