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共軍試射飛彈2路線「故佈疑陣」　張競：中美有默契、日澳被耍猴戲

▲▼ 解放軍試射飛彈路徑 。（圖／翻攝 吳釗燮X、遼寧海事局、廣東海事局、（地球圖後製）溫約瑟Ｘ提供）

▲外界一開始預測共軍海軍有北(26-1310)、南（26-2661）兩條試射飛彈路徑 。（圖／Joseph Wen溫約瑟Ｘ授權使用）

記者任以芳／北京報導

解放軍海軍昨6日宣布在南太平洋海域成功試射「巨浪3」潛射洲際彈道飛彈。兩岸軍事專家王雲飛接受《東森新媒體ETToday》訪問首先表示，南太平洋海域是公海，大陸方面通報各國經做到告知義務，日澳從未抗議美國經常性在各海域試射飛彈，根本是「雙標」。另外，根據各國公開資訊，包含美國在內的飛行路徑相關國家，早在7月5日陸續接獲陸方預告，中美雙方建有熱線機制默契，反觀日本與澳洲等友盟國家，在情報交換與國安應變上顯露空隙。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇昨6日12時多，向南太平洋公海海域發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，之後日、澳、紐、斐濟發出警告與不滿情緒，唯獨老大哥美國美國國務院與五角大廈，至今尚未對解放軍發表批評。大陸官方到底是通報誰？有沒有預警？很多蛛絲馬跡可看出。

▲▼ 解放軍試射飛彈路徑 。（圖／翻攝 吳釗燮X、遼寧海事局、廣東海事局、（地球圖後製）溫約瑟Ｘ提供）

▲▼ 解放軍試射飛彈路徑 。（圖／翻攝 吳釗燮X、遼寧海事局、廣東海事局、（地球圖後製）溫約瑟Ｘ提供）

▲遼寧、廣東海事局5日公布飛彈殘骸掉落示警，外界預測分北、南兩條試射飛彈路徑 。（圖／翻攝遼、粵海事局）

中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》首先指出，美中早在歐巴馬時期就簽訂協議，雙方有重大演訓必須在24小時前通報，其中一方有權利決定不告知他國。此次飛彈試射，美國國務院與五角大廈均未對共軍發表批評，「可見北京已提前告知美方真話，因為美國有『太空彈道監控』，解放軍也知道騙不過美國。」

大陸官方早在試射飛彈前一天7月5日下午，遼寧海事局與廣東海事局分別發布火箭殘骸掉落警示，外界因而預測發射有南、北兩條發射路線，不管哪條路線，最終掉落位置都是在南太平洋一帶。

▲▼ JAPNAVTEX是海上保安廳的「航行警告電傳廣播系統」（JAPAN NAVTEX） 。（圖／翻攝 沈逸社群平台、sealagom）

▲日本海上保安廳電傳警告系統作業情況 。（圖／翻攝SeaLagom ）

查詢海事導航警報平台「SeaLagom 」，可以查詢日本海上保安廳電傳警告系統作業情況，7月5日晚間22時接獲共軍試射通報，卻於隔天6日上午才發布消息，最後更新時間是最後8時29分（東京時間），對外發布警告路線則是「北線」。（東京時間快1小時，實際換算北京時間是7點29分）

張競也表示，到底試射路線是哪一條？最後解放軍成功「故佈疑陣」，也讓缺乏「太空彈道」監控能量的周邊國家一團亂猜，日本甚至通報時間也有意刻意推延。

▼大陸學者沈逸也推估視試射路線是「北線」。（圖／翻攝沈逸社群平台）

▲▼ JAPNAVTEX是海上保安廳的「航行警告電傳廣播系統」（JAPAN NAVTEX） 。（圖／翻攝 沈逸社群平台、sealagom）

▲▼ 解放軍試射飛彈路徑 。（圖／翻攝 吳釗燮X、遼寧海事局、廣東海事局、（地球圖後製）溫約瑟Ｘ提供）

▲外界多數研判共軍海軍試射路徑是北線(26-1310)並非南線。（圖／Joseph Wen溫約瑟Ｘ授權使用）

張競進一步說，遼寧與廣東海事局是5日下午在官網公開訊息，日本海上保安廳的「航行警告電傳廣播系統」（JAPAN NAVTEX）顯示5日晚間22時（東京時間）收到陸方告知，直到隔天6日上午8時29分才發布火箭殘骸掉落危險布告（最後更正時間），同時把和歌山縣潮岬以南內陸海域匡列為警戒區，直到中午確認發射後，日方才急忙解除警報。

至於日方宣稱在發射前90分鐘才接獲大使館通知。張競分析，應該是日方宣稱駐北京大使館發射前90分鐘的10時30分才接獲告知，此時應是中方向日方確認「立刻將要發射」。

國安會秘書長吳釗燮同6日下午在社群平台X釋出截圖，發射路徑是「南線」。張競諷刺的說，「只能說他是自己獨白的男人，日本後來有預測到北線(26-1310)，把南線（26-2661）航行警告也刪除。」

▼國安會秘書長吳釗燮公布，中共所試射的飛彈是巨浪2飛行軌跡依舊是「南線」。（圖／吳釗燮社群平台）

▲▼國安會秘書長吳釗燮公布，中共所試射的飛彈是巨浪2，並公布飛行軌跡，推估飛行超過7000公里。（圖／吳釗燮社群平台）

張競分析，日本暴露國安體系「各自為政、缺乏情情報警覺素養」的官僚弊病。過去中共海上發射場的殘骸多落在南海、菲律賓或內陸，這次落在和歌山縣潮岬正南方是非常罕見的狀況。日本自衛隊前一天晚上22時既然接到通報，卻沒有立刻反應，也未主動向有盟友關係的美國太空軍探詢研判，也沒有透過熱線直接向北京確認。

「顯然此次事件顯示美日之間的情報交換仍存在空隙，澳洲的事後發言更證明自己是局外人。」張競也為此下註解，「強權大哥有默契，眾家兄弟被耍猴戲。」充分體現美國為何極度認真與大陸方面熱線維護關係，避免誤解、誤判，其他缺乏監控能力的友盟國家，在強權大國互通有無的默契下，只能被動應對。

▲▼中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

▲中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

針對日前中共向南太平洋試射「巨浪3」洲際彈道飛彈，引發澳洲與紐西蘭等國政府發言指責，大陸軍事專家王雲飛公開指出，飛彈落點位於南太平洋公海，飛行路徑高度屬於「太空」領域，並非日本或任何國家領空。北京在發射前提前通報，也充分盡到國際義務與責任，展現了高度的冷靜與克制。

王雲飛強調，本次試射使用的是常規訓練模擬彈頭（啞彈），根本不是核彈頭，也不存在破壞「南太平洋無核區」的問題。反觀美國每年在南太平洋附近進行無數次飛彈試射，澳洲與紐西蘭從未提出任何抗議，一方面是「政治雙標」，一方面跟隨美國印太戰略的政治需要。

針對外界質疑此次試射是否會刺激美日、澳紐等同盟關係更加緊密，王雲飛認為，「此說法完全不存在，他們該怎麼做還會怎麼做，你不發射導彈，他們還是會指責中國。」

他指出，大陸方面是否進行戰略飛彈試射，這些國家早就長期抱團配合美國圍堵中國。例如澳洲的艦機曾前往大陸近海實施威懾，紐西蘭的軍機與艦艇也曾多次出沒於大陸東海，早就對大陸進行威懾，來配合美國的印太戰略。

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解放軍飛彈、美中關係、日本國安、潛射巨浪3、情報交換

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