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颱風來襲別只囤泡麵！嬰幼兒、老人等5類特殊族群「必備清單」一次整理

▲▼颱風,物資,存糧,超市,搶購,全聯。（圖／記者許宥孺攝）

▲防颱不一定要等警報發布前夕才衝賣場，日本近年推廣「滾動式囤積」，平時維持家中一定存量，災害發生時也能安心度過。（示意圖／資料照，記者許宥孺攝）

記者萬玟伶／綜合報導

強颱「巴威」逐漸接近台灣，中央氣象署預估週四發布海上颱風警報，週四晚間至週五凌晨發布陸上颱風警報，不少民眾已開始採買防颱物資。同樣是颱風、地震頻傳的日本，近年持續推廣「滾動式囤積（Rolling Stock）」，這項觀念提醒大家，防災不是等到警報發布才衝賣場，而是平時就建立日常儲備習慣，才能避免搶購潮，也能在災害發生時維持正常生活。

尤其家中若有嬰幼兒、長者、慢性病患者或食物過敏者，更需要依照個人需求提前準備，「政府廣報線上（政府広報オンライン）」也特別整理出不同族群的防災建議，供民眾參考。

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日本提倡「滾動式囤積」　平常就能完成防災
所謂「滾動式囤積」，就是平時多買一點家中原本就會吃、會用的食品與用品，日常持續食用，再隨時補回相同數量，讓家中一直維持一定存量。

相較於一次大量採購，這種方式有幾個優點：
• 不容易因過期造成浪費。
• 不必等颱風前夕與民眾搶購。
• 家中食物都是自己吃得習慣的品項。
• 即使停電、停水或物流受阻，也能安心度過數天。

日本建議，一般家庭至少準備3天份食物，若空間允許，以1週份最理想。

基本防災物資有哪些？先從這些開始
日本建議，每位成人至少準備：
飲水
• 每人每天約3公升（飲用、簡易烹調）。
• 建議瓶裝水為主。
熱源
• 卡式瓦斯爐。
• 卡式瓦斯罐。
• 可加熱即食食品。
主食
• 白米。
• 泡麵。
• 即食飯。
• 麵條、義大利麵。
• 麥片。
蛋白質來源
• 鮪魚、鯖魚等魚類罐頭。
• 雞肉、牛肉罐頭。
• 即食咖哩。
• 高溫殺菌調理包。
蔬果與營養補充
• 蔬菜罐頭。
• 蔬菜汁。
• 果汁。
• 乾果。
• 蘋果、洋蔥、馬鈴薯等耐放食材。
其他
• 即溶味噌湯、濃湯。
• 餅乾、糖果、巧克力。
• 調味料（鹽、醬油、食用油等）。

家中有特殊族群？日本提醒至少準備兩週份
相較一般家庭，日本建議特殊族群最好準備約兩週份的食物與必需用品，避免災後補貨困難。

1. 嬰幼兒家庭
嬰幼兒飲食需求特殊，日本建議準備：
• 配方奶粉或液態奶。
• 奶瓶。
• 即食副食品。
• 一次性餐具。
• 濕紙巾。
• 尿布。
• 孩子平常最喜歡的零食與飲料。

日本指出，熟悉的食物有助降低孩子在災害中的焦慮感，也較容易維持正常進食。

2. 家有長者
高齡者平常飲食雖與一般人差異不大，但若身體不適、食慾下降，較容易出現營養不足。

可多準備：
• 稀飯。
• 即食粥。
• 濃湯。
• 軟質食品。
• 好吞嚥的點心。

若平常就有固定飲食習慣，也建議維持相同品牌與品項。

3. 咀嚼、吞嚥能力較弱者
日本建議依個人需求準備：
• 軟質食品。
• 護理食品。
• 增稠劑。
• 易吞嚥營養品。

這類食品平常未必容易臨時購買，最好平時就備有一定數量。

4. 慢性病患者
慢性病患者除了食物，更重要的是藥品。
建議提前準備：
• 固定服用藥物。
• 慢性處方箋資料。
• 醫療用品。
• 血糖試紙、血壓計等必要設備。

另外也要留意，不少罐頭、泡麵及即食食品鈉含量偏高，高血壓、腎臟病患者應依照平時飲食原則挑選。

5. 食物過敏者
日本提醒，災害期間符合特殊飲食需求的食品往往最難取得，因此更需要提前準備。
建議可備妥：
• 無過敏原食品。
• 過敏配方奶。
• 即食白飯。
• 過敏友善罐頭。
• 自己平常固定食用的品牌。

購買時也別忘了再次確認食品標示，避免誤食過敏原。

防颱別等警報才採買　現在開始最剛好
每逢颱風逼近，超市貨架經常出現泡麵、飲用水被掃空的情況。日本防災專家認為，比起一次大量囤貨，更重要的是建立「滾動式囤積」習慣，平時就讓家中維持足夠存量，既能減少浪費，也不用在警報發布後加入搶購人潮。

隨著強颱巴威逐步接近台灣，若家中還沒開始準備，不妨趁海警、陸警發布前這幾天，先檢查家裡的食物、飲水與特殊用品是否足夠，尤其有嬰幼兒、長者及慢性病患者的家庭，更應提前完成防颱準備，讓災害來臨時多一分安心。

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