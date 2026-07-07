　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

快訊／台南熱飆38度！13縣市高溫警示

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署針對13縣市發布高溫警示，其中因太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，今（7）日白天台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、台中市、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署資料，今天最高溫是下午1時22時台南市鹿陶洋的38度，雲林縣南改斗南分場中午12時38分、彰化田尾中午12時40分，兩地分別測得37.2度居次。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：

台南市

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

高雄市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、新北市、嘉義市、屏東縣、台南市

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

高雄市、台中市、彰化縣、新竹縣、新北市、嘉義縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣、台南市、宜蘭縣

▲高溫警示

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

5分鐘廚房排毒學　盛夏吹冷氣靠這3樣消腫又透亮

還在盲目斷捨離？瘋減法生活「反變邊緣人」：這死穴超心累

猛獸巴威擦邊！暴風圈掃半個台灣　「2天風雨最強」紫爆發白

LINE「17款免費貼圖」限時下載！　鼠條、柴語錄超Q

阿嬤年代「追人直接衝」　她嘆：現在男生不敢告白！律師吐大實話

捲中聯毒香油！饗食天堂列下游名單急發聲：已自主下架停用

安靜乖巧也可能是ADHD　東基醫院提醒注意力不足型孩童易被忽略

以為聽不懂！當面酸明洞店員「鼻子整太醜」　下秒尷尬爆

遭惡搞！東山高中招生驚見「中國畢業證書」報到　校方怒報警

停電前先檢查！專家：冰箱不是塞愈滿愈好、但「這格」反而要裝滿

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

生活熱門新聞

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

郭台銘爆女密友　林志玲發文「玄機暗挺」

巴威最新路徑各國預測曝　9縣市暴風侵襲破70%

18萬玩歐洲13天「每天都很燥」　他嚇壞：幸好沒錢跟

一堆人瘋買團購「爆款背後超可怕」！員工死都不碰

快訊／7縣市大雨特報！下到深夜

快訊／分科測驗因颱風延後！改為「下周一到周三」其中兩天

更多熱門

關鍵字：

氣象雲天氣氣象高溫黃色燈號橙色燈號紅色燈號

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面