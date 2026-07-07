快訊／台南熱飆38度！13縣市高溫警示

▲中央氣象署發布高溫警示。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署針對13縣市發布高溫警示，其中因太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，今（7）日白天台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新竹縣、台中市、南投縣、嘉義縣、宜蘭縣為黃色燈號，請注意。

根據氣象署資料，今天最高溫是下午1時22時台南市鹿陶洋的38度，雲林縣南改斗南分場中午12時38分、彰化田尾中午12時40分，兩地分別測得37.2度居次。

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氣象署提醒，民眾應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；在室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等；另也要適時關懷老人、小孩、慢性病人，減少長時間處在高溫環境。

高溫橙色38燈號（氣溫達38度以上）：

台南市

高溫橙色36燈號（氣溫達36度以上，且持續3天以上）：

高雄市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、新北市、嘉義市、屏東縣、台南市

高溫黃色燈號（氣溫達36度以上）：

高雄市、台中市、彰化縣、新竹縣、新北市、嘉義縣、花蓮縣、南投縣、屏東縣、台南市、宜蘭縣

▲氣象署高溫警示地圖。（氣象署提供）

資料來源：氣象署