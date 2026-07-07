快訊／台南柳營畜牧場火警　倉庫塑料燃燒黑煙竄天

▲台南市柳營區果毅一處畜牧場倉庫」7日中午發生火警，現場冒出大量黑煙，消防局出動大批消防人車全力搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市柳營區果毅里一處畜牧場7日中午發生火警，台南市消防局於中午12時18分受理報案，據報現場為1層樓建物1樓起火，無人受困，消防局出動20多部消防車、人員近50人及空拍機到場搶救，初步調查係倉庫內塑料起火，冒出大量黑煙，消防人員接駁水帶射水全力搶救。



消防人員於12時26分抵達現場，發現大門深鎖，現場冒出大量黑煙。12時32分，消防人員佈線搶救；因內部濃煙有擴大情形，且詢問關係人後仍不清楚內部燃燒物質，現場立即加派三梯次支援。



二大隊副大隊長於中午12時40分抵達現場指揮，消防人員隨即進入室內尋找火點。火場周邊無其他建築物，暫無延燒之虞，台電人員也已到場進行斷電作業。



消防人員持續搜索火點，下午1時6分發現起火處共有7間倉庫，每間約150平方公尺，其中第5、第6間已進行阻隔延燒作業，內部主要燃燒塑料。現場冒出大量濃煙，消防人員射水搶救阻隔，目前火勢已獲控制。消防人員出動空拍機以掌握全區及起火狀況，以利進一步搶救滅火，詳細起火原因、燃燒面積及財物損失，仍待火勢撲滅後由消防局進一步調查釐清。