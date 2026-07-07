　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

快訊／台南柳營畜牧場火警　倉庫塑料燃燒黑煙竄天

▲台南市柳營區果毅一處畜牧場倉庫」7日中午發生火警，現場冒出大量黑煙，消防局出動大批消防人車全力搶救。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市柳營區果毅一處畜牧場倉庫」7日中午發生火警，現場冒出大量黑煙，消防局出動大批消防人車全力搶救。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市柳營區果毅里一處畜牧場7日中午發生火警，台南市消防局於中午12時18分受理報案，據報現場為1層樓建物1樓起火，無人受困，消防局出動20多部消防車、人員近50人及空拍機到場搶救，初步調查係倉庫內塑料起火，冒出大量黑煙，消防人員接駁水帶射水全力搶救。

▲台南市柳營區果毅一處畜牧場倉庫」7日中午發生火警，現場冒出大量黑煙，消防局出動大批消防人車全力搶救。（記者林東良翻攝，下同）
消防人員於12時26分抵達現場，發現大門深鎖，現場冒出大量黑煙。12時32分，消防人員佈線搶救；因內部濃煙有擴大情形，且詢問關係人後仍不清楚內部燃燒物質，現場立即加派三梯次支援。

▲台南市柳營區果毅一處畜牧場倉庫」7日中午發生火警，現場冒出大量黑煙，消防局出動大批消防人車全力搶救。（記者林東良翻攝，下同）
二大隊副大隊長於中午12時40分抵達現場指揮，消防人員隨即進入室內尋找火點。火場周邊無其他建築物，暫無延燒之虞，台電人員也已到場進行斷電作業。

▲台南市柳營區果毅一處畜牧場倉庫」7日中午發生火警，現場冒出大量黑煙，消防局出動大批消防人車全力搶救。（記者林東良翻攝，下同）
消防人員持續搜索火點，下午1時6分發現起火處共有7間倉庫，每間約150平方公尺，其中第5、第6間已進行阻隔延燒作業，內部主要燃燒塑料。現場冒出大量濃煙，消防人員射水搶救阻隔，目前火勢已獲控制。消防人員出動空拍機以掌握全區及起火狀況，以利進一步搶救滅火，詳細起火原因、燃燒面積及財物損失，仍待火勢撲滅後由消防局進一步調查釐清。

▲台南市柳營區果毅一處畜牧場倉庫」7日中午發生火警，現場冒出大量黑煙，消防局出動大批消防人車全力搶救。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫裁定收押

分手痛失當紅頻道股權也沒了　Andy作證吐心聲：信任伴侶母親

滿車西瓜翻了！清境車禍後「1顆200」現場開賣　隨車人員低調否認

新竹女騎士遭暴雨沖倒「神秘人相救」！女兒PO文協尋救命恩人

眾量級反目新發展！家寧秀錄音「頻道已歸我」　Andy疾呼：沒給她

又有14家中鏢！新北問題油擴大　「享記花椒油」等醬料緊急回收

女客只穿內褲突被清潔員開房門　台南知名商旅「退2晚房費」被拒

驚悚畫面！機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

家寧妹庭上爆「媽媽會封鎖小孩LINE」！家寧一聽直接笑出來

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

【簽下去】狗狗第一天入伍！乖巧聽指令還會立正服從

社會熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

毛畯珅性侵偷拍40童　與母洪珮筠連帶賠償3405萬

即／長榮海運爆內線　張國華、張國政移送

父大出血倒地！兄妹扯火龍果汁　漠視「24小時後」死亡

機車被聯結車撞倒瞬間燃燒　女騎士慘成人形火球重傷

妻出軌生子人夫求償200萬　小王免賠理由曝

即／Andy正面對戰家寧全家　家寧抵法院突下起暴雨

即／中壢30歲警頭部中彈「搶救4天亡」留下妻子與幼女

小三闖人夫家嗆正宮墮胎3次　法院判賠48萬

母痛喊女兒白死了嗎　法官疑回對啊遭轟北院發聲

更多熱門

相關新聞

台南藍軍議員要求公布上下游名單全面清查校園午餐油品

台南藍軍議員要求公布上下游名單全面清查校園午餐油品

中聯油脂大豆沙拉油遭檢出致癌物「苯駢芘」超標，引發全國食品安全疑慮，台南市議員蔡育輝、李中岑、方一峰，市議員參選人尤淨寬及陳冠諭，7日聯合召開記者會，要求台南市衛生局立即公布問題油品上、中、下游流向名單，並要求教育局建立校園營養午餐油品定期檢驗制度，保障市民及學生食品安全。

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

台南第33處歷史名人故居掛牌黃偉哲揭牌王昭雄故居

台南第33處歷史名人故居掛牌黃偉哲揭牌王昭雄故居

里長家清家具竟3樓直拋」　木門從天降嚇壞居民

里長家清家具竟3樓直拋」　木門從天降嚇壞居民

快訊／大里透天厝清晨竄火！一家五口一度困陽台

快訊／大里透天厝清晨竄火！一家五口一度困陽台

關鍵字：

台南柳營畜牧場火警倉庫塑料黑煙

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面