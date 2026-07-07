快訊／Andy正面對戰家寧「1家4口」　家寧抵達新北地院突下暴雨

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

YouTuber「眾量級CROWD」頻道爭議延燒，張家寧與父母一家四口涉逃漏稅等案，新北地方法院今（7日）下午持續開庭審理，傳喚Andy、張家寧、張母曾淑惠、張父張國龍、張妹張家芸，以及群海娛樂謝姓會計師等人出庭，針對案情進行當庭對質。稍早Andy、張家寧一家抵達法院，Andy與家寧都在律師陪同下步入法庭。

▲張家寧(左)、Andy(右)稍早抵達法院。（圖／記者陸運陞攝）

全案源於新北地檢署日前偵結起訴，認定張家寧母親曾淑惠實際掌控群海娛樂公司財務及帳戶，涉嫌侵吞「眾量級CROWD」頻道YouTube流量收益、Facebook廣告收益、蝦皮商城營收及商標權收入等，總計4427萬餘元，並涉嫌以虛列成本等方式逃漏稅572萬餘元，依業務侵占、背信及違反《稅捐稽徵法》等罪嫌提起公訴。

▲張家寧媽媽曾淑惠(左)、張父張國龍(中)、張妹張家芸(右)稍早抵達法院。（圖／記者陸運陞攝）

檢方指出，Andy與張家寧交往期間共同創立「眾量級CROWD」及「眾量級CROWDxFUN生活」兩個YouTube頻道，2018年間成立群海娛樂公司負責頻道營運，由曾淑惠擔任董事長，Andy與張家寧則各持股25%，並將頻道收益及周邊商品收入交由張母管理。

檢方調查發現，曾淑惠涉嫌利用掌握公司及家人帳戶的機會，自2019年至2024年間，將YouTube流量收益、Facebook廣告收入及蝦皮商城營收陸續匯入個人帳戶，並挪作購買保險、外幣定存及繳納信用卡費等私人用途；另外，又將公司業配收入分批轉存至自己及家人帳戶，還以個人名義註冊「眾量級」商標並取得商標收益。

此外，檢方認定，曾淑惠為規避稅負，未申報相關頻道收益及商標收入，並於2018年至2022年間，以家寧父親、妹妹名義虛列薪資、伙食費及營業成本，累計虛報金額達1609萬餘元，估算逃漏稅額約572萬餘元。檢方因此依業務侵占、背信及6項《稅捐稽徵法》不正方法逃漏稅等罪嫌起訴曾淑惠；張父張國龍及張妹張家芸則涉幫助逃漏稅遭起訴。

至於張家寧，則因涉嫌未經Andy同意變更YouTube頻道登入密碼，被依無故變更他人電磁紀錄罪嫌起訴。法院今日下午將由Andy、張家寧及其家人、會計師等人到庭接受訊問並進行對質，釐清群海娛樂資金流向、帳務處理及相關權責分工等爭點，庭訊結果備受關注。