巴威逼近！花蓮全縣40台抽水機備戰　馬太鞍溪部署27台

▲行政院召開「巴威颱風防汛整備會議」，花蓮縣政府秘書長饒忠在線上會議說明各項防災準備情形。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院於7日召開「巴威颱風防汛整備會議」，花蓮縣政府由秘書長饒忠代表出席線上會議，說明花蓮縣各防災準備情形。根據中央氣象署最新氣象資料，第9號颱風「巴威」，預計於10日、11日最接近台灣，將帶來劇烈風雨。花蓮縣政府已全面啟動各項防汛與應變整備工作，也提醒鄉親預作避難包物資檢整等防災準備。

饒忠會中說明，縣府與各鄉鎮市公所已嚴陣以待，積極籌備防汛物料與機具，包括砂包（含太空包）2,998個、防汛塊1,827個，以及科技沙包3,034個等物於各鄉鎮公所妥善分布並視需求進行跨區域支援。

此外，全縣移動式抽水機已整備完成共40台，其中，針對馬太鞍流域，抽水機預計部署共27台，含縣府及中央單位已調配至光復鄉，另調配至花蓮市、吉安鄉、瑞穗鄉等各易淹水重點區域，隨時待命。另先前受創較深的光復鄉市區及重災區，目前皆已完成清淤工作。現有排水明渠兩側土方亦完成退縮及帆布覆蓋防護等措施。

花蓮縣政府提醒，颱風影響期間切勿前往海邊觀浪、戲水也避免進入山區活動。請大家提早檢查居家周邊環境，加強固定室外懸掛物與招牌、清理陽臺盆景，並協助維持門前排水溝渠暢通。也特別提醒，萬里溪堰塞湖警戒範圍，以及馬太鞍溪周邊民眾，務必留意官方疏散撤離資訊，落實疏散撤離計畫，以保障自身安全。

