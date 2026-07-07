　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

巴威逼近！花蓮全縣40台抽水機備戰　馬太鞍溪部署27台

▲行政院召開「巴威颱風防汛整備會議」，花蓮縣政府秘書長饒忠在線上會議說明各項防災準備情形。（圖／花蓮縣政府提供）

行政院召開「巴威颱風防汛整備會議」，花蓮縣政府秘書長饒忠在線上會議說明各項防災準備情形。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

行政院於7日召開「巴威颱風防汛整備會議」，花蓮縣政府由秘書長饒忠代表出席線上會議，說明花蓮縣各防災準備情形。根據中央氣象署最新氣象資料，第9號颱風「巴威」，預計於10日、11日最接近台灣，將帶來劇烈風雨。花蓮縣政府已全面啟動各項防汛與應變整備工作，也提醒鄉親預作避難包物資檢整等防災準備。

饒忠會中說明，縣府與各鄉鎮市公所已嚴陣以待，積極籌備防汛物料與機具，包括砂包（含太空包）2,998個、防汛塊1,827個，以及科技沙包3,034個等物於各鄉鎮公所妥善分布並視需求進行跨區域支援。

此外，全縣移動式抽水機已整備完成共40台，其中，針對馬太鞍流域，抽水機預計部署共27台，含縣府及中央單位已調配至光復鄉，另調配至花蓮市、吉安鄉、瑞穗鄉等各易淹水重點區域，隨時待命。另先前受創較深的光復鄉市區及重災區，目前皆已完成清淤工作。現有排水明渠兩側土方亦完成退縮及帆布覆蓋防護等措施。

花蓮縣政府提醒，颱風影響期間切勿前往海邊觀浪、戲水也避免進入山區活動。請大家提早檢查居家周邊環境，加強固定室外懸掛物與招牌、清理陽臺盆景，並協助維持門前排水溝渠暢通。也特別提醒，萬里溪堰塞湖警戒範圍，以及馬太鞍溪周邊民眾，務必留意官方疏散撤離資訊，落實疏散撤離計畫，以保障自身安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

成大醫院與調查局續簽合作備忘錄　升級資安聯防守護醫療個資

巴威持續進逼！花蓮2堰塞湖以「可能最大影響範圍」嚴陣以待

基隆家扶跨海赴馬祖服務學習　棒球交流120人共譜暑期情誼

快訊／高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」　駕駛受困救出搶救

中藥材不只能入藥！北港附醫巧手拼貼...賦予廢棄藥材新生命

馬蘭暖警化身臨時推手　護送輪椅民眾平安返家

台東7月起推YouBike前30分鐘補助12元　邀民眾騎車逛東博

豐原醫院強化廉政治理　檢察官解析醫療貪污與採購風險

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

【救命一刻】海龜被魚線勒到快沒命　虛弱游向人類求救

地方熱門新聞

基隆名人幼兒園涉虐童　謝國樑90度鞠躬

基隆-花蓮藍色公路觀光啟航　8月熱情接力登場

桃園區成功路廊　人本環境改善工程動工

2026桃園地景藝術節　「說明牌小木屋」遭破壞

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

屏東防水閘門補助　最高領4.7萬

巴威進逼　花蓮2堰塞湖嚴陣以待

國道3號名間交流道雙向入口匝道連4晚封閉施工

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

高雄驚悚追撞！小貨車「車頭全爛」

巴威颱風逼近台南！黃偉哲主持整備會議責成市府團隊嚴陣以待

大溪商圈暑假活動　棒球日、神將週…登場

嘉縣議長張明達媒合營造公司　捐90萬挺兒童書法教育

台南芒果上架日本Costco搶攻海外市場

更多熱門

相關新聞

巴威逼近北台灣　謝國樑率市府團隊全面備戰

巴威逼近北台灣　謝國樑率市府團隊全面備戰

今年第9號颱風「巴威」持續逼近，預估將對北台灣帶來明顯風雨，基隆市政府全面啟動防颱整備。市長謝國樑今天（7日）主持防災會議，隨後前往暖暖區興隆街視察邊坡整治工程，要求各局處全面做好防颱、防災準備，並提醒依目前預估，週四傍晚起至週五、週六將是颱風影響最劇烈的時段，呼籲市民提高警覺。

巴威逼近「先別囤糧食」　崩潰下場曝光！萬人笑了

巴威逼近「先別囤糧食」　崩潰下場曝光！萬人笑了

強颱巴威逼近！彰化加碼3000片「防水神器」備戰

強颱巴威逼近！彰化加碼3000片「防水神器」備戰

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

「地方政府不能只等中央交付名單」　沈伯洋籲食藥署每天更新

「地方政府不能只等中央交付名單」　沈伯洋籲食藥署每天更新

關鍵字：

巴威逼近防汛整備抽水機馬太鞍溪

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面