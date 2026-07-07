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法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」！律師調錄音檔打臉

▲▼北市吊車輾斃18歲女兒，司機身亡，受害者母求償遭法官駁回落淚。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲蔡母受訪時講到激動處一度落淚。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

台北市一名77歲的賴姓男子2025年6月駕駛吊車行經新生南路、忠孝東路口肇事，輾斃年僅18歲的蔡姓女騎士，惟賴男案發4個月後卻因病死亡，刑事部分偵結不起訴；死者蔡女母親改進行民事求償，未料卻遭法官冷言冷語，不但當庭認「妳女兒白死」，引起輿論撻伐，且如今又爆出700萬賠償疑雲。判決書指出，蔡母已領強制險700萬元，但蔡母受訪時嚴正否認，律師團今(7日)提取法院錄音檔，確認從頭到尾都沒有討論過700萬元這件事，「難以想像法官會寫錯數字」。

蔡母日前無助接受媒體聯訪，悲痛疾呼無法接受女兒白白犧牲、死得那麼悽慘，求償民事責任時，竟遭庭審法官冷言冷語，蔡母當庭詢問法官「你沒有小孩嗎？」法官竟回「妳現在是拿槍指著我的頭威脅、恐嚇我嗎？」還當庭詢問蔡母「為什麼不去調解庭和解？我判得比他們還少勒！」甚至直接稱「妳(蔡母)可以提(扶養費求償)阿，我會全部封殺掉。」令蔡母相當震驚，更令她無法接受的是，當她崩潰詢問法官「難道我女兒白死了嗎？」法官竟回「對阿」，讓蔡母感到十分錯愕、不可思議。

媒體聯訪時，記者當面詢問，民事判決書內容清楚寫下，蔡母已領強制險700萬元，「兩造均不爭執」，扣除後蔡母已無餘額可請求，為何當時開庭對700萬元不爭執，如今又出面控訴法官？對此，蔡母直回「我完全沒拿到700萬阿，不知道這個數字怎麼來的，強制險只有200萬，多的500萬怎麼冒出來我不清楚。」

▲▼法官稱「女兒白死」，判決書又寫下不存在的700萬。（圖／翻攝判決書內文）

▲判決書內容出現「不存在的700萬」。（圖／翻攝判決書）

蔡母的律師團今(7日)表示，不解法官為何在判決書裡寫出「兩造均不爭執原告已領強制險700萬元」，因為在審理中完全沒有提到700萬這個金額，蔡母實際領到強制險理賠只有200萬元，與前夫各分100萬元。律師團為了確認記憶無誤，還聲請取得法院提供的開庭錄音，並作成逐字譯文，確認庭審期間從來沒有討論過700萬這件事，律師團無法想像法官會寫錯數字，但本件看起來應該是法官寫錯金額，原因可能是原告開庭情緒激動，法官也因而情緒激動所致。

律師團指出，若原告蔡母真的領到700萬，如今事情鬧大，被告或其律師應該會出面發聲反駁，但至今對方都沒出面。律師團指出，雙方在調解過程中，被告方有提到公司投保的任意險理賠上限為500萬元，原告無法接受，協商沒有成立。

律師團說，目前本案已經提起上訴，絕對沒有「不爭執原告已領強制險700萬元」這件事，強制險也從沒有700萬元的理賠數字。律師團證實，原告蔡母開記者會揭露與法官的對話「均屬實」。

▼賴男2025年6月駕駛吊車肇事，輾斃18歲的蔡女。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼77歲賴姓吊車駕駛因視線死角，直接撞上3台機車，害1死1傷。（圖／記者邱中岳翻攝）

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