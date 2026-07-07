新冠就診激增近5成！重症病例也增加　高雄2死都沒補打疫苗

▲新冠疫情有增溫趨勢，今年出現重症病例皆是65歲以上長者。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

新冠疫情出現回馬槍，高雄市衛生局今（7）日發布警訊，指出今年第26週（6月28日至7月4日）新冠門診就診人數，較上週激增近5成，且重症病例也跟著增加。統計今年高雄出現2例新冠死亡病例，個案都是65歲以上、具慢性病長者，且皆未接種本季新冠疫苗。

新冠疫情近日有升溫趨勢，高雄市衛生局統計，今年截至7月5日，高雄市新冠併發重症累計通報9例，個案多為65歲以上且具慢性病史長者，其中7例（含死亡2例）皆未接種本季新冠疫苗。根據6月28日至7月4日新冠門急診就診237人次紀錄，發現較前一週上升45.6％，且重症病例也有增加趨勢。

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▲高雄65歲以上長者接種率僅有24.9%。（圖／記者許宥孺翻攝）



衛生局指出，最新統計顯示，高雄市新冠疫苗累積接種逾23萬人次，但65歲以上長者接種率僅24.9%，顯示多數長者正處於保護力空窗期，面對新冠疫情持續升溫，且併發重症死亡率增加威脅，呼籲民眾應儘快前往合約醫療院所接種，同時提升自主防疫觀念，於新冠疫情流行期出入醫療、長照和幼托機構，或是搭乘大眾運輸、至人潮擁擠的室內場所，應主動佩戴口罩。

衛生局提醒，接種新冠疫苗為預防中、重症最有效方法，凡自去2025年10月1日起未曾接種者皆為目前接種對象，滿12歲以上民眾可自由選擇莫德納或Novavax，滿6個月以上至11歲民眾可接種莫德納 。同時，針對65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全患者等三類高風險族群，若與上一劑間隔滿6個月即可追加第2劑，強化保護屏障。

▲新冠疫苗開放12歲以上民眾接種。（圖／高雄市衛生局提供）