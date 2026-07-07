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等蔣萬安15分鐘等不到　鄭麗文赴黃復興活動：兩岸不會自相殘殺

▲▼ 鄭麗文,洪秀柱出席70復興領航紀念抗戰暨中橫動工70週年盛典 。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄭麗文受到現場黃復興黨員熱情歡迎。（圖／記者徐文彬攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（7日）出席「全國各界紀念七七抗戰暨慶祝黃復興成立七十週年」活動，她致詞時說，相信兩岸不會自相殘殺，「避戰、止戰帶來和平，是今天國民黨最神聖的使命。」鄭麗文一路從上午11時20分待到12時45分，而原定12時30分抵達的台北市長蔣萬安則遲到超過20分鐘，一直到51分才到會場，鄭麗文因下午兩點黨部還有會議只好先行離開，等不到與蔣萬安互動。

鄭麗文今日出席活動時受到現場黃復興黨員熱烈歡迎，合照要求不斷，更有人高呼「鄭麗文加油！」顯現鄭麗文在深藍黨員的高人氣。鄭麗文致詞時表示，有台大教授贈與自己一本「不廢江河萬古流：林清凉回憶錄」，林清凉是台灣第一位女性核子物理學博士，七七事變時林清凉年僅6歲，林清凉在回憶錄裡提到，「我一生的刻苦、耐勞、堅強，是二次大戰鍛鍊出來的，而台灣絕不能再淪為任何形式的殖民地的強烈使命感，是經過日本殖民生活深刻入骨培養出來的，能不了解什麼是帝國主義、什麼是戰爭、什麼是賣國賊呢？」

▲▼ 鄭麗文,洪秀柱出席70復興領航紀念抗戰暨中橫動工70週年盛典 。（圖／記者徐文彬攝）

▲鄭麗文出席70復興領航紀念抗戰暨中橫動工70週年盛典。（圖／記者徐文彬攝）

鄭麗文指出，在日本殖民統治的末期，二次世界大戰結束，台灣回到中華民國的懷抱，當年還是少女的林清凉說出這段話，而她的阿公當年被日本抓去當兵、到南洋當軍伕，很幸運能活著回來，所以自己今天才能站在這裡，但很多人就此不見了，但不代表他們不存在過，「我的阿公活到90幾歲，這輩子一直到他嚥下最後一口氣之前，他沒有辦法放下的，就是當年日本人沒有賠償他，沒有討到屬於他的公道。」

鄭麗文說，林清凉、她阿公的記憶折戟沉沙，亡者仍在耳邊呢喃，我們不能忘記、竄改歷史，過去的血淚歷史不是要記住仇恨、不是要算帳，不是要讓上一場戰爭的遺緒，引發下一場戰爭，不是要讓過去的悲劇再度重演，但是如何讓悲劇不會重演，我們必須勇敢面對那一段歷史，亞洲才能在歷史的真相前面得到平反、和解，和平才能誕生，仇恨才能放下。她說，身處東亞的我們，台灣必須大聲疾呼，「我們不做麻煩製造者，我們要做和平的締造者。」

鄭麗文表示，在7月7日這個重要的歷史日子，再次回顧歷史，感念過去所有的血淚悲苦，在今天成為我們的力量、底氣，相信兩岸不會自相殘殺，東亞必須和解、和平。即便接下來困難重重，荊棘滿途，回想當年沒有什麼會難倒我們，但一個七七盧溝橋事變，馬上點燃所有戰火。

鄭麗文強調，今天大家要避免所有擦槍走火的可能，要避免升高態勢、兵戎相向，因此拒絕、排除所有軍事衝突的可能，避戰、止戰帶來和平，是今天國民黨最神聖的使命，「在我們這一代人的手中一定完成，百年之後他們會紀念今天我們帶給區域、東亞、兩岸的萬世太平。」

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關鍵字：

國民黨鄭麗文黃復興蔣萬安兩岸關係中共

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