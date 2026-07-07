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荷莫茲商船遭「飛彈狂轟」陷火海！　美官員證實：受損嚴重

▲▼一艘油輪停在荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲停靠在荷莫茲海峽的油輪，非文中所指油輪。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

儘管美國與伊朗才剛簽署停火協議，全球重要能源航道荷莫茲海峽6日晚間再度傳出商船遇襲事件。據美媒披露，伊朗革命衛隊（IRGC）朝海峽內的商船發射了至少2枚飛彈，造成兩艘船隻嚴重受損，其中一艘卡達天然氣載運船的引擎室更被擊中起火，所幸目前尚未傳出人員傷亡。

遭不明物體擊中　油輪左舷陷火海

綜合外媒報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）證實，一艘向南航行的油輪在阿曼利馬（Limah）以東約8海里處，左舷遭到不明物體擊中並引發火災。

UKMTO在社群平台X上發文呼籲，所有行經該海域的船隻務必謹慎通行，並隨時通報任何可疑活動，當局已對此展開調查。

美國新聞網站Axios引述兩名美國官員說法指出，伊朗革命衛隊6日晚間向通過荷莫茲海峽的商船發射了至少兩枚飛彈，導致兩艘商船嚴重受損。目前美軍中央司令部尚未對此做出正式回應。

伊朗狂嗆「飛彈已就位」　求救錄音檔曝光

《華爾街日報》披露了一段令人毛骨悚然的海事無線電錄音，伊朗革命衛隊在週末期間曾向行經船隻發出死亡警告：「我們的飛彈和無人機已經準備好向你們開火。」

報導指出，其中一艘遭到攻擊的船隻，確認為卡達液化天然氣產業航運部門納奇拉特公司（Nakilat）旗下的「雷卡亞特號」（Al Rekayyat）。該船當時正航行至海峽口處的阿曼灣（Gulf of Oman），其左舷、引擎室上方慘遭擊中。

根據外流的錄音內容顯示，船上人員緊急回報，「引擎室起火且充滿濃煙，無法進一步評估損害。所有船員均安全，並已在右舷集合。」

60天停火協議瀕臨破局　川普放狠話：做個了結

荷莫茲海峽一直以來都是中東戰事的火藥庫。先前伊朗曾封鎖該水道，多艘商船遇襲導致全球能源價格狂飆；美國則祭出海軍封鎖，並對伊朗發動報復性打擊。

為了替外交斡旋爭取空間，華府與德黑蘭上個月才剛簽署一份旨在結束衝突、重新開放戰略航道的諒解備忘錄（MOU），海事交通也才剛恢復並展開為期60天的停火。

然而，美國與以色列先前的空襲行動早讓衝突種下禍根，加上美伊間接談判於上週草草結束，並未見到任何達成持久和平的曙光。在伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的喪禮過後，德黑蘭當局展現出更加強硬的姿態。

對此，美國總統川普也再次發出軍事威脅，強硬表態：「美國不是要達成協議，就是要做個了結。」

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