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獨／輸官司不甘心！女恐嚇「炸毀法院」　還嗆捏法官父子蛋蛋

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲士院收狀驚見「炸毀法院」，北市女不滿判決慘遭起訴 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名鄧姓女子因不滿民事案件處理結果，竟在遞交士林地院的司法書狀中寫下恐嚇內容，先提及「炸毀法院」，又在敗訴後連續3次遞送上訴狀，寫下針對承審法官的粗俗威脅字句，致使法官心生畏懼並提告。士林地檢署偵結，依恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌將她起訴。

鄧女先前有一件民事案件，由士林地院以小額訴訟程序審理，該案於2025年6月30日判決駁回鄧女之訴。鄧女因不滿許姓法官所為判決，竟將怒氣寫進上訴狀。

檢方調查，鄧女於2025年8月1日某時，將上訴狀遞送至士林地院，內容載有「黑狗說我在旁邊就過去用前爪拉許OO的陰莖捏許OO的睪丸」、「拉許OO爸爸的陰莖，捏許OO爸爸的兩粒睪丸」等加害身體文字，並交由許姓法官收狀。

不只如此，鄧女又分別於同年8月5日、8月8日，再度將上訴狀遞送至士院，內容仍出現針對許姓法官及其父親身體部位的加害文字。檢方認為，鄧女連續3次以司法書狀方式恫嚇許姓法官，使許姓法官心生畏懼，致生危害於安全。

然而，鄧女早在2024年8月22日某時，就曾將一份民事告訴狀遞送至士院，內容寫到「中國大陸河南有一個法院，法官依法判案，引起當事人的不滿，當事人拿炸彈炸毀整個法院，法官，檢座，死傷慘重，河南法院整整十年不敢判夫妻離婚案件，臺灣法院應該不會希望發生這種事情」等語。

檢方認為，鄧女在民事告訴狀中提及「拿炸彈炸毀整個法院」等內容，已屬以加害生命、身體之事恐嚇士林地院的法官、檢察官及書記官等職員，足以使法院人員心生畏懼，並危害公共安全，因此涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌。

全案經士林地院函送，許姓法官也具狀向士林地檢署提出告訴。偵查時，鄧女坦承犯行。

檢察官審酌鄧女供述、許姓法官具狀指訴、士林地院函附案件調查報告、民事告訴狀、上訴狀、宣示判決筆錄及公務電話紀錄等證據後，認定鄧女涉犯1次恐嚇公眾罪嫌、3次恐嚇危害安全罪嫌。

至於許姓法官另認為，鄧女於8月1日遞送的上訴狀內容也涉嫌刑法第310條第2項加重誹謗罪。檢察官審酌，該上訴狀後附書狀雖有涉及許姓法官名譽的粗俗指摘，但誹謗罪須有「意圖散布於眾」，而司法書狀通常僅供承審法官、承辦檢察官或少數訴訟關係人閱覽，一般民眾無從知悉，難認鄧女有散布於眾的意圖，因此無從以誹謗罪追訴。

不過檢方也說明，若該部分成立犯罪，因與已起訴恐嚇危害安全犯行具有裁判上一罪關係，仍為起訴效力所及，因此不另為不起訴處分。

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