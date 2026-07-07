嚮往日本慢活！20歲英國女教師遇「職場震撼教育」　撐1年秒辭職

▲喬治亞20多歲時隻身前往日本一處風光明媚的小鎮擔任高中英文老師，沒想到現實文化衝擊太驚人。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

來自英國倫敦的教師喬治亞（GeorgiaHennessy）懷揣著對東方鄉村生活的浪漫憧憬，隻身前往日本山間一座風光明媚的小鎮任教。當時的她，幻想著能一邊在稻田間的塄道上悠閒漫步，一邊享受遠離大都市喧囂的寧靜步調。然而她萬萬沒想到，外表看似寧靜的世外桃源，背後隱藏的獨特職場文化，會讓她在短短1年後選擇舉旗投降，並在日後接受媒體《Business Insider》訪問時，吐露這段深刻的文化衝擊。

報導指出，文化衝擊從喬治亞到任的第1天便悄然展開。辦公室裡，每天都有不同同事微笑著遞上獨立包裝的小餅乾，這讓初來乍到的她摸不著頭緒。直到某天開口詢問，她才得知這在當地被稱為「伴手禮」的點心，背後竟承載著「抱歉，我請假給各位添麻煩了」的沉重集體心理。

更讓她震驚的是，全辦公室有高達40名同事，這意味著未來只要她出遠門，就必須背負準備40份禮物的經濟與心理負擔，原本單純的旅行樂趣，頓時被滿滿的塑膠垃圾與額外開銷所掩蓋。

除了人情世故的潛規則，體制上的根本差異更讓喬治亞感到窒息。雖然合約上寫著擁有20天有薪年假，但主管卻在第1天「溫馨提醒」，建議她最好保留10天以備生病之需。因為在該國職場，請病假必須自費看診並提出醫院診斷書，否則極可能面臨無薪待遇。果不其然，3個月後她因病告假2週，回歸後看著直接折半的年假紀錄，心中只剩下無比的沮喪。

更令她匪夷所思的是，即便在學生放暑假，學校明明沒有任何教學工作，全校老師依然天天準時到校「枯坐」，甚至有資深同事自豪地展示自己6年來累積了120天從未動用的特休假，這種將「不休假」視為美德的風氣，在無形中形成了巨大的集體同儕壓力。

為了不被貼上「偷懶」標籤，喬治亞開始學會壓抑自我。她放棄準時下班習慣，即使沒事也強迫自己留在辦公室加班到晚上6點。直到某天，1位資深教師拍拍她的肩膀，笑著讚美她「終於融入日本職場、像個日本人了」時，她看著鏡子中自己那抹牽強且硬擠出來的微笑，才驚覺自己正在逐漸壞掉。1年約滿後，她果斷選擇遞出辭呈，重新回到倫敦的懷抱。

喬治亞在接受專訪時感嘆，日本的職場體制並沒有壞，它在自身的邏輯與社會期望下運作得非常健全且一致。這場跨國職涯冒險讓她深刻體會到，衡量「什麼才叫合理的生活步調」，其邊界早在每個人成長的國家文化中就被定型了。雖然偶爾仍會懷念日本的鄉村風景，但她現在無比確信，那個懂得在工作與生活之間劃清界線的倫敦，才是最適合她安身立命的地方。



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