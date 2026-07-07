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直擊／張雪機車登台！WSBK奪冠神車「本尊現身」榮耀發表會

記者蘇晟彥／台北報導

「張雪機車」（ZXMOTO）日前在2026年世界超級摩托車錦標賽擊敗日歐大廠奪冠，在車壇引起轟動，但台灣法規限制，中國製造的摩托車無法以整車形式輸入台灣，但 HONOR （榮耀） 7日在 600系列發表會上，將ZXMOTO-820RR直接搬來台灣，在發表會現場引起轟動。

▼「張雪機車」（ZXMOTO）現身HONOR 600 Pro記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼ 張雪機車,820RR 。（圖／記者周宸亘攝）

「張雪機車」（ZXMOTO）是2024年由創辦人張雪在重慶創立的高性能摩托車品牌，張雪機車僅花了兩年時間，在日前舉辦的2026年世界超級摩托車錦標賽大放異彩，再度力壓同場競技的日歐品牌引起討論。但礙於法規問題，張雪機車目前無法在台灣上市販售，也無法掛牌上路，但車友都殷殷期盼能過早日騎到這台崛起黑馬。

對此，日前就有車友在廣州購買了一輛張雪機車後，分拆零件，再打包集回台灣組裝，將冠軍機型820RR重新組裝，在新北街頭擺放提供車迷欣賞，而作為其策略夥伴的HONOR（榮耀）， 7日也選擇在HONOR 600系列「火力展示」，直接將ZXMOTO-820RR整台車擺到發表會現場，並與手機一同展示，現場也吸引不少人圍觀。

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