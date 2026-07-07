19個月大僅4.7公斤！女嬰遭活活餓死「形同乾屍」　狠媽領補助追星

▲南韓一名29歲女子，月領6萬多補助，卻將19個月大女兒活活餓死，遭檢方求處30年重刑。（示意圖／CFP）

文／鏡週刊

南韓近日發生一起駭人聽聞的冷血虐童案，震驚公衛與社會各界。南韓檢方於今日（7日）針對一名29歲的單親媽媽A女進行審理，她涉嫌長期凌虐、棄養年僅19個月大的親生女兒，導致女嬰最終因嚴重營養不良與脫水「活活餓死」。檢方痛批其手段殘忍、毫無悔意，當庭向法院求處30年有期徒刑。

19個月大體重僅4.7公斤

根據《韓聯社》報導，南韓檢方公布的調查報告顯示，死者B嬰在今年3月4日於仁川住宅內死亡，驗屍結果顯示死因為「極度營養不良與脫水」。最令人震驚的是，B嬰死亡時年僅19個月大，但體重卻只有4.7公斤，連同齡女嬰平均體重（10.4公斤）的一半都不到，形同乾屍。

法庭上公開的家中監視器畫面更讓人揪心，A女不僅經常對著嚎啕大哭的女嬰咆哮「是不是欠揍？要把妳的手腕折斷嗎？」甚至在女嬰咳到快吐時，還瘋狂怒吼命令她「把房間整理好」。

餓死親生骨肉！狠媽竟「留空屋92小時」去遊樂園爽玩

檢方調查發現，A女平時就多次透露「後悔生下二女兒」，將養育視為累贅。從今年1月開始，她便不再正常餵食母乳或副食品，經常將女兒反鎖在房間內，曾創下連續67小時不給任何食物的紀錄。

更令人髮指的是，在女嬰臨死前的最後5天（總計120小時），A 女竟然將身體狀況已經極度虛弱的女兒單獨丟在家中長達92小時，自己卻跑去遊樂園和三溫暖爽玩。女嬰在生命最後關頭不斷哭喊求救，卻永遠等不到媽媽回家。

親媽月領6萬補助竟拿去追星

此案曝光後引發南韓社會集體憤怒的另一關鍵，在於A女的經濟狀況並非「無力撫養」。調查指出，A女身為政府列冊的低收入戶及單親家庭，每個月固定領取生活救助金、育兒津貼等各類公眾補助，月平均政府津貼高達300多萬韓元（約新台幣6萬3千元）。不僅如此，她每個月還能從專為弱勢族群設立的「食物銀行（Food Bank）」免費領取各式食材與物資。

然而，她卻將這些救命錢拿去購買每月的音樂劇高階會員券、參與追星與捐款。與此同時，她的住處卻被發現堆滿菸蒂、排泄物，甚至還有2隻狗的屍體，環境惡劣如垃圾屋。

辯護律師稱「邊緣智力失焦」 網怒轟：根本蓄意謀殺

面對檢方求處30年重刑，A女的辯護律師在庭上極力狡辯，聲稱A女的整體智商僅有75，屬於「邊緣智力（Borderline Intelligence）」，在生活困頓與育兒壓力下才做出偶發性行為，並非蓄意殺害。律師更將責任推給社會安全網，認為是「未婚媽媽得不到生父援助」的悲劇。

儘管A女在最後陳述中落淚道歉、叩頭認錯，但檢方強調，被告在犯案後與偵辦過程中不斷推諉卸責，毫無反省之意，且重犯機率極高，因此必須予以重懲。全案將於近日宣判，南韓輿論也正高度關注這名冷血母親是否會得到應有的法律制裁。



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