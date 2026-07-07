台中食安連環爆！綠議員怒批市府：出現長達2個月處置空窗期

▲台中頻頻傳出食安問題，台中市議會民進黨團召開記者會痛批盧市府。市議員蔡耀頡砲轟市府平時不稽查，有事推中央。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市爆發中聯油脂苯駢芘（BaP）超標事件，食安戰火延燒中央與地方。台中市長盧秀燕今（７）日宣布重罰中聯、福壽、福懋各300萬元，並怒轟食藥署「蓋牌」。對此，台中市議會民進黨團齊聲砲轟，中聯早在4月就已知油品異常，市府都不知情，出現長達2個月的處置空窗期，直到業主通報才得知，導致致癌油流入市面甚至校園，痛批盧秀燕「平時不稽查、出事推中央」，根本是食安治理長期失能。

針對中聯油脂案，盧秀燕今日在市政會議前受訪表示，對於中央食藥署延遲公布資訊感到不滿，並強調台中市標準從嚴，只要含有致癌物，不論比例多少都必須下架回收。

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林德宇酸：忙著造勢 才讓台中變「食安破口」

民進黨議員林德宇不滿，整起事件並非如盧市長所言僅發生一週，早在今年4月業者自主檢驗就發現異常，市府卻未能在第一時間落實源頭稽查，直到6月業者通報後才展開行政程序，這段期間的放任才是造成市民健康風險的主因。

林德宇則痛批，盧秀燕市長上任以來對於食安過於放任，卻總是在事後將責任推給中央以轉移焦點。林德宇更質疑，在過去最關鍵的稽核週，盧秀燕卻忙著與立委江啟臣造勢，高喊「秀燕要交啟臣」，他憤怒質問：「盧市長難道是要把食安漏洞繼續交給江啟臣嗎？」

蔡耀頡轟：台中食安連13爆 市府欠市民一個道歉



議員蔡耀頡則洋洋灑灑列舉自2023年至今，台中市已陸續發生超過13起重大食安事件，包括冷凍莓果A肝病毒、台糖豬肉爭議、校園午餐集體腸胃不適、以及此次的致癌油事件。

蔡耀頡直言，這反映出台中市政府的食安管理與危機處理機制已出現嚴重漏洞，且多數案件僅止於裁罰，缺乏流向追蹤與制度檢討，「市民想知道的是，問題食品如何流入市場？政府採取了哪些具體作為防止重演？盧秀燕欠市民一句道歉。」

致癌油恐流入校園 議員憂：免費午餐不代表安全



蔡耀頡質疑，市府高調推動營養午餐免費政策，但「免費不代表安全」，如果校園食材來源與供應鏈管理把關失靈，再好的政策也將大打折扣。他要求市府立即清查問題油品流向，並主動公布受影響範圍，而非在事件曝光後才亡羊補牢。

民進黨團強調，食品安全沒有重來一次的機會，呼籲台中市政府應拿出具體作為，強化抽驗及追溯機制，而非將裁罰當作治理的終點，讓台中繼續淪為「食安破口」。