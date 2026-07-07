中聯致癌油泰山「知情未即時通報」　彰化衛生局重罰600萬

▲上游中聯油品出包，泰山隱匿遭衛生局祭重罰。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市中聯油脂生產的大豆沙拉油檢出致癌物「苯駢芘」超標，多達1300噸問題油品流入市面，引發全國食安恐慌。彰化縣衛生局調查發現，泰山公司早在6月15日於中聯公司召開的品保聯繫會議中，即已知悉中聯沙拉油出現問題，卻未依規定即時通報衛生主管機關，稽查時仍未完整說明，明顯違反《食品安全衛生管理法》，依法裁處最高罰鍰600萬元。

依據衛生局數據截至7月6日中午回報統計，泰山公司問題油品已全面下架回收，包含庫存共計6種油品，回收品項涵蓋沙拉油（含沙拉油、環保鐵桶沙拉油、泰山不飽和大豆沙拉油）共5,584公斤、調和油（金酥炸耐炸油、歐式果實精華調和油）共1,381公斤，另外庫存的歐式果實精華調和油4,024公斤，合計整體處理總量為10,989公斤。

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衛生局指出，泰山公司6/15 於中聯公司召開的品保聯繫會議已知悉：上游油品來源中聯公司4/4製造4/8至4/9出貨之315號沙拉油油槽問題油品相關訊息，未即時通報衛生主管機關。另7/1日前往稽查時，泰山公司亦未完整說明問題油品發現及處理過程。已違反食品安全衛生管理法第7條、第41條之規定，依第47條處6百萬元罰鍰。

彰化縣衛生局強調，食品業者依法應實施自主管理，於發現產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並立即通報主管機關。泰山公司明知問題油品流向卻隱匿不報，嚴重罔顧消費者權益，衛生局將持續追蹤回收銷毀進度，確保問題油品不再流入市面，守護國人食品安全。