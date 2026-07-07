陳沂酸「沒有黨你什麼都不是」！焦糖哥哥回嗆：當先知不用賣業配

▲焦糖哥哥退出政壇找無工作，陳沂表示早勸過他不要從政。（合成圖／翻攝自Facebook／陳沂、焦糖哥哥-陳嘉行）

圖文／CTWANT

前MOMO親子台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行2021年5月加入民進黨，並於2024年6月接任民進黨台北市黨部執行長。然而，他近期退出政壇後，傳出想找月薪5萬以上的工作卻陷入瓶頸。對此，網紅陳沂也透露，當初花非常多時間勸焦糖哥哥千萬不要從政，無奈他仍執意踏入政壇，讓陳沂感嘆，「當時我就預見了現在的結果。」對此，陳嘉行今（7日）稍早也意有所指的發文狠酸，「如果真的要當先知，應該先講我某年某月某時會在什麼崗位，因為什麼原因換工作。這個都能講對，也不用靠仇恨賣業配了，直接出來創宗教了。」

陳嘉行今稍早突然在臉書粉專發文，雖然沒有指名道姓，但明顯是在回應陳沂的貼文。他指出，「如果有人跟你說『我就說投擲硬幣，一定會出現反面，你看我說對了吧！』你會覺得對方是先知嗎？大概是「廢話，不然呢！」這就像大多數人一生會換不同工作，只是頻率不同而已。」

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陳嘉行感嘆，「換工作／沒換工作，二選一的事，會讓有人覺得自己好聰明，媒體還會報導，還有人跟著起舞。你說，這種現象是不是很可愛，人往往有『確認偏誤』的傾向，這件事剛好是個例子。」

隨後他又在貼文底下的留言區狠酸，「50%的機率，如果真的要當先知，應該先講我某年某月某時會在什麼崗位，因為什麼原因換工作。這個都能講對，也不用靠仇恨賣業配了，直接出來創宗教了。」

對於有網友留言，「幸災樂禍的心態令人厭惡！」陳嘉行也回應稱，「其實也不是禍啦，就想換工作而已，哈哈哈。被操作成好像什麼驚天動地的事。」

回顧陳沂前天（5日）的貼文，她透露，「焦糖哥哥陳嘉行最近宣布退出政壇（也可能是被黨拋棄了？），開始找工作。」並表示對方稱，如果想要存錢，要找1個月5萬以上的工作，「可是大多數的工作都在5萬以下⋯⋯」

陳沂續稱，有人問焦糖哥哥怎麼不回演藝圈，對方卻回說「台灣娛樂圈基本上已經S透。」這也讓她感嘆，「有同學分享這個新聞給我，只能說不勝唏噓。當初我花了非常多時間勸他千萬不要從政，還幫他想過做寵物電商維持穩定收入。無奈他執意踏入政壇，當時我就預見了現在的結果。」

她直言，「焦糖哥哥本來就不是個聰明人，本來老老實實的生活至少也不愁吃穿。偏偏他讀了點馬克思，加上一些人的洗腦，就覺得自己有讀書很懂了⋯⋯這種頭腦不好又自以為懂的人最容易被操弄了！我要是黨，當初也會選擇你，因為你忠心耿耿。我要是黨，現在也會拋棄你，因為你已經沒有利用價值了。」

她強調，40幾歲的人沒有漂亮的學經歷，回歸就業市場根本不可能找到什麼好工作，「同樣的條件，我能找年輕人，憑什麼要用你？更不用說要給你高薪了。當你在那邊振振有詞分析就業市場時，怎麼沒想過底層邏輯是，你根本不配啊！」

陳沂文末也感嘆，「對了，台灣演藝圈確實不行了。不過你連自媒體都做不好，還要說什麼呢？沒有黨，你什麼都不是。」

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