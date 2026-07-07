　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點

七七事變前夕試射飛彈巧合？陸專家揭嚴謹流程　開酸日本戰略焦慮

▲▼中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

▲解放軍海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

記者任以芳／北京報導

解放軍昨6日向太平洋海域試射一枚攜載訓練模擬彈頭的戰略飛彈，不少軍事專家分析飛彈型號極可能是「巨浪-3」潛射洲際飛彈。由於發射時間恰逢「七七事變」前夕，是否「劍指」美日同盟國。大陸軍事專家接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，發射飛彈是很專業流程，試射時間的選擇完全是基於專業「發射窗口期」安排，屬於正常訓練程序，與政治敏感節點無關。該類戰略核武器也不是針對台灣或日本等無核地區，若對號入座就是「心虛」，日本是戰略焦慮，台灣是自己加戲。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇於昨6日12時許試射飛彈，之後開始大量資料披露，該飛彈型號極可能為「巨浪3」潛射洲際飛彈，落入超過8000公里外的南太平洋國家斐濟附近海域。對此，台灣國防部與陸委會表示飛彈未經過台灣防空識別區（ADIZ），但強調高度觀察。

陸發射飛彈「七七事變」是巧合？　專家「揭秘」發射條件酸別心虛　

今天7日是「七七事變」89周年的，解放軍昨6日發射飛彈，剛㪋時值「七七事變」前夕，引發美日同盟介入台海的戰略聯想。

前解放軍驅逐艦副艦長、中國國防政策研究會研究員王雲飛受訪時直言，解放軍於6號發射飛彈，隔天7號是「七七事變」，這完全是一個「巧合」，屬於正常發射程序安排，因為過程非常專業，沒有刻意選擇某一個政治敏感。「如果對方有敏感，那是他『心虛』的表現，大陸沒有這樣的設計。」

「發射飛彈要考慮因素太多，首先是地球自轉對發射產生的影響，要選擇發射角度、發射的區域和電路介入區，才能夠判斷什麼時間段最合適，打哪一個角度最合適。」王雲飛進一步解釋，「水溫、氣象與海況等專業的天文物理因素，若風浪過大便無法進行，這是一項不容失誤的專業發射。

王雲飛也指出，如果是人為干預刻意選時間，只會提高失敗機率，扯上「七七事變」並不專業，「若有針對性，直接選『七七事變』當天不是更好？只能說這件事日本是『戰略焦慮』，台灣方面是在『演戲』。」

大陸軍事專家宋忠平也認同時間純屬巧合。他強調，大陸方面不會用核武器打擊任何無核國家和地區，日本目前作為無核國家，「巨浪-3」潛射洲際飛彈不是針對日本，射程太近，本質上是針對美國等核大國所採取的核威懾，日本不用高估自己。

▲▼ 中國2025年閱兵展示巨浪-3潛射洲際彈道飛彈。（圖／VCG）

▲ 大陸2025年閱兵展示「巨浪-3」潛射洲際彈道飛彈，外界分析解放軍海軍這次極大概率就是試射該飛彈。（圖／VCG）

深海戰略核力量解密！「海基核武器」生存能力達80%可二次反擊

解放軍此次試射飛彈，也讓外界聯想台海局勢生變，中方此類深海戰略核力量如何間接阻礙美軍及友盟國家協防？王雲飛首先指出，大陸方面堅持「不首先使用核武器」的戰略選擇，也與台海毫無關係，關鍵是美國「首先」使用核武器，霸陸方面當然要進行核反擊，潛艇的「二次核反擊」成功概率是最高。

目前，美俄中擁有「三位一體核打擊」體系。王雲飛進一步指出三種「警示生存概率」對比：「空基核武器」（戰略轟炸機）警示生存概率僅有20%；「陸基機動核武器」（指陸基機動洲際彈道飛彈）生存能力只有40%；「海基核武器」部署於潛艇上的海基核武器生存能力高達80%。

王雲飛也強調，潛射彈道導彈（SLBM）是確保大陸法面立於不敗之地的最重要選擇，對台灣本身不產生任何威脅。這次試射飛彈也客觀反映了解放軍國防和軍隊建設速度的加速，包括發射周期縮短、新型武器增加，是軍事裝備發展處於高速增長期的體現。

解放軍核底線？武器「全面」試驗是正常頻度

根據資料顯示，解放軍過去46年來向南太平洋只有公開外界試射過三次飛彈，前兩次相隔44年。第二次是2024年9月試射陸基洲際飛彈後，隔了不到兩年（21個月），昨天是第三次（7月6日）再度向太平洋試射潛射洲際飛彈，密集度增加

宋忠平解釋，洲際彈道導彈有必要進行全面試驗，雖然在大陸可採取高彈道、低彈道等特種彈道試驗但最佳的測試方式是最大射程與最小射程之間的「全程試驗」（即武器彈道試驗），這對整體武器裝備具有極高考驗。

他指出，兩年之前大陸試驗的是「陸基洲際彈道導彈」，現在試驗的是「海基洲際彈道導彈」，兩年一次的試驗頻度非常正常。相比於美國、俄羅斯等核大國「頻繁」進行陸基與海基潛射導彈的全程實驗，大陸方面的試驗次數已經非常少。

談及地緣政治的底線，宋忠平明確表示，在台海戰略中，核武器是定盤星與壓軸手段。中方不希望台海爆發軍事衝突，更不希望中美爆發核戰爭。但若沒有「巨浪-3」或陸基洲際彈道導彈的威懾，戰爭就可能會爆發，戰略核武器恰恰是遏制某些國家干涉中國內政，使其不敢輕舉妄動的關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人全交保
19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來
挪威8強前爆多人身體不適！　備戰英格蘭添變數
快訊／中國男廖港發「受僱攻擊」矢板明夫　裁定收押
日本人來台吃到「長長的菜」秒愛上　一票台人驕傲大讚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

黑衣男暴打矢板明夫準備飛往釜山　機場換裝仍被捕喊「認錯人」

矢板明夫台中遭襲！男尾隨「重拳毆臉」濺血　嫌犯逃逸中(更)

Energy休團半年！牛奶曝合體時間點　阿弟開唱拒女兒同台：會搶我風頭

巴威暴風侵襲率「北北基宜破6成」最快周四海陸警報

長榮海運爆內線交易疑雲！　張國華妻兒、2董事遭移送

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

黃之鋒被控勾結外國勢力　9月2日答辯宣判

19歲陸女大生「暑假打工做太好」！　隔年被老闆加錢請回來

香港黃金中央結算系統試營運　建全鏈條黃金交易生態圈

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

香港擬擴大「亂倫罪」適用　包含養父母、繼父母等

試射導彈引起多國不滿　陸外交部：沒必要過度解讀

第3次川習會有譜？陸學者看好中美延續互訪：台海難一夜解決

富可敵縣！南京超級貪官「30年斂財104億」　涉6大罪遭判死刑

廣西洪災300人困學校　圍牆遭沖垮「一整天沒進食」

漢來美食搶攻暑假旺季商機　旗下Buffet品牌攜手東京名店推出職人甜點

金佳垠、高佳彬、廉世彬開冰店！ 開張揪球迷一起吃冰

IU買的第一只錶「送給曾深愛的人」　戴積家翻轉系列讚美自己很酷

巴威颱風逼近！基隆消防局籲備妥緊急避難包　平時防災最安心

林立歸隊更順！曾豪駒大讚劉子杰關鍵短打：整季沒點過還成功

基隆名人幼兒園涉虐童　園長6人複訊後全交保

每天走萬步不一定護心！醫揭「7大走路地雷」：空腹晨走也上榜

台南安南區疑似宰殺犬隻案　動保處採樣送驗7犬全數安置送醫

瑤瑤「解放低胸上衣」由上往下拍！　炸超兇上圍…深溝全看光

矢板明夫遇襲案　陸委會：中共「民族團結促進法」後首件跨境鎮壓

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

大陸熱門新聞

強颱「巴威」將登陸中國！專家：恐先撞台灣

陸AI伴侶「續航力撐不過一晚」遭網吐槽

陸女大生暑假打工做太好！隔年被老闆加錢請回來

飛彈落入南太平洋路徑曝光！　「巨浪-3」射程逾萬公里

廣西水庫潰決已2死　洪水淹沒村莊

湖北龍捲風8死　倖存者「雙腳離地」被吹風

湖北龍捲風！男子從12樓被強風「吸」出墜落

植物人夫昏迷7年！她每天咬腳趾喚醒他

「四葉花」商標告贏手搖品牌！　陸媒反怒轟LV「模仿唐代寶相花」

甘肅今早山崩「33人遭掩埋」　當地緊急展開救援

過去制裁都不算？　荷蘭外貿部長明率團訪陸

共軍試射飛彈2路線成功「故佈疑陣」

廣西洪水沖毀養蛇場！大批毒蛇逃逸　村民受困遭咬傷

廣西暴雨成災「居民剩頭在水面」

更多熱門

相關新聞

陸射彈遭多國批評　俄羅斯逆風力挺：不威脅任何國家

陸射彈遭多國批評　俄羅斯逆風力挺：不威脅任何國家

中共海軍一艘戰略核潛艇昨（6）日向太平洋公海發射一發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略飛彈，引發日本、紐西蘭、澳洲等國的批評。對此，俄羅斯克里姆林宮方面表態稱，中國進行飛彈試驗是主權權利，不威脅任何國家，同時強調中俄「海上聯合-2026」演習不針對第三方，兩國合作是促進地區安全與可預測性的重要因素。

北約秘書長：對中國不能天真

北約秘書長：對中國不能天真

陸朝太平洋射飛彈　澳菲齊轟「魯莽武嚇」

陸朝太平洋射飛彈　澳菲齊轟「魯莽武嚇」

七七事變89週年　中共軍媒：必須建設與國際地位相稱的強大軍隊

七七事變89週年　中共軍媒：必須建設與國際地位相稱的強大軍隊

中國核潛艇射向太平洋！　向美國發出訊號「也瞄準台灣的信心」

中國核潛艇射向太平洋！　向美國發出訊號「也瞄準台灣的信心」

關鍵字：

七七事變解放軍飛彈

讀者迴響

熱門新聞

18歲女遭輾斃！母哭問「白死了嗎」　法官冷回「對啊」遭肉搜

巴威「關鍵北轉」　最新各國路徑出爐

百公斤男扮AV男優騙5小模激戰　二審改輕判

超商「林聰明、阜杭豆漿飯糰」都用到致癌油

母問「女兒白死了嗎」法官遭肉搜　律師逆風發文

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

巴威強度略為減弱　3縣市暴風侵襲率達98%

日籍夫妻檔YouTuber「妻卵巢癌過世」

地球直播「巴威震撼視角」曝光　大票人：不想放颱風假了

最新預測！　「巴威是爽快颱風、不拖泥帶水」

C羅賽後霸氣喊「沒我葡萄牙0冠」　

颱風假？巴威暴風圈恐掃全台2／3陸警區曝

法官稱女兒白死…判決出現「不存在的700萬」

帶女友遊歐洲「旅費20萬全出」他提1要求！女友嫌窮

暴風圈「恐籠罩2／3台灣」！網驚：真的逃不掉了

更多

最夯影音

更多
哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點

哈蘭德受訪突遭維尼修斯「打斷」！　剛擊敗巴西後暖心一抱成焦點
維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

維德角首都癱瘓了！黑馬光榮歸國 數萬球迷塞爆街頭狂歡

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

五月天點「跆拳道女孩」有洋蔥　為保護特殊生弟弟...怪獸噴淚

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

挪威真是巴西剋星　哈蘭德梅開二度神扳倒五冠王　內馬爾最後一舞跪地痛哭

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

哈蘭德領軍挪威進8強　坦言：沒想到能戰勝巴西

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面