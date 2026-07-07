七七事變前夕試射飛彈巧合？陸專家揭嚴謹流程　開酸日本戰略焦慮

▲解放軍海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）

記者任以芳／北京報導

解放軍昨6日向太平洋海域試射一枚攜載訓練模擬彈頭的戰略飛彈，不少軍事專家分析飛彈型號極可能是「巨浪-3」潛射洲際飛彈。由於發射時間恰逢「七七事變」前夕，是否「劍指」美日同盟國。大陸軍事專家接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，發射飛彈是很專業流程，試射時間的選擇完全是基於專業「發射窗口期」安排，屬於正常訓練程序，與政治敏感節點無關。該類戰略核武器也不是針對台灣或日本等無核地區，若對號入座就是「心虛」，日本是戰略焦慮，台灣是自己加戲。

解放軍海軍一艘戰略核潛艇於昨6日12時許試射飛彈，之後開始大量資料披露，該飛彈型號極可能為「巨浪3」潛射洲際飛彈，落入超過8000公里外的南太平洋國家斐濟附近海域。對此，台灣國防部與陸委會表示飛彈未經過台灣防空識別區（ADIZ），但強調高度觀察。

陸發射飛彈「七七事變」是巧合？ 專家「揭秘」發射條件酸別心虛

今天7日是「七七事變」89周年的，解放軍昨6日發射飛彈，剛㪋時值「七七事變」前夕，引發美日同盟介入台海的戰略聯想。

前解放軍驅逐艦副艦長、中國國防政策研究會研究員王雲飛受訪時直言，解放軍於6號發射飛彈，隔天7號是「七七事變」，這完全是一個「巧合」，屬於正常發射程序安排，因為過程非常專業，沒有刻意選擇某一個政治敏感。「如果對方有敏感，那是他『心虛』的表現，大陸沒有這樣的設計。」

「發射飛彈要考慮因素太多，首先是地球自轉對發射產生的影響，要選擇發射角度、發射的區域和電路介入區，才能夠判斷什麼時間段最合適，打哪一個角度最合適。」王雲飛進一步解釋，「水溫、氣象與海況等專業的天文物理因素，若風浪過大便無法進行，這是一項不容失誤的專業發射。

王雲飛也指出，如果是人為干預刻意選時間，只會提高失敗機率，扯上「七七事變」並不專業，「若有針對性，直接選『七七事變』當天不是更好？只能說這件事日本是『戰略焦慮』，台灣方面是在『演戲』。」

大陸軍事專家宋忠平也認同時間純屬巧合。他強調，大陸方面不會用核武器打擊任何無核國家和地區，日本目前作為無核國家，「巨浪-3」潛射洲際飛彈不是針對日本，射程太近，本質上是針對美國等核大國所採取的核威懾，日本不用高估自己。

▲ 大陸2025年閱兵展示「巨浪-3」潛射洲際彈道飛彈，外界分析解放軍海軍這次極大概率就是試射該飛彈。（圖／VCG）

深海戰略核力量解密！「海基核武器」生存能力達80%可二次反擊

解放軍此次試射飛彈，也讓外界聯想台海局勢生變，中方此類深海戰略核力量如何間接阻礙美軍及友盟國家協防？王雲飛首先指出，大陸方面堅持「不首先使用核武器」的戰略選擇，也與台海毫無關係，關鍵是美國「首先」使用核武器，霸陸方面當然要進行核反擊，潛艇的「二次核反擊」成功概率是最高。

目前，美俄中擁有「三位一體核打擊」體系。王雲飛進一步指出三種「警示生存概率」對比：「空基核武器」（戰略轟炸機）警示生存概率僅有20%；「陸基機動核武器」（指陸基機動洲際彈道飛彈）生存能力只有40%；「海基核武器」部署於潛艇上的海基核武器生存能力高達80%。

王雲飛也強調，潛射彈道導彈（SLBM）是確保大陸法面立於不敗之地的最重要選擇，對台灣本身不產生任何威脅。這次試射飛彈也客觀反映了解放軍國防和軍隊建設速度的加速，包括發射周期縮短、新型武器增加，是軍事裝備發展處於高速增長期的體現。

解放軍核底線？武器「全面」試驗是正常頻度

根據資料顯示，解放軍過去46年來向南太平洋只有公開外界試射過三次飛彈，前兩次相隔44年。第二次是2024年9月試射陸基洲際飛彈後，隔了不到兩年（21個月），昨天是第三次（7月6日）再度向太平洋試射潛射洲際飛彈，密集度增加

宋忠平解釋，洲際彈道導彈有必要進行全面試驗，雖然在大陸可採取高彈道、低彈道等特種彈道試驗但最佳的測試方式是最大射程與最小射程之間的「全程試驗」（即武器彈道試驗），這對整體武器裝備具有極高考驗。

他指出，兩年之前大陸試驗的是「陸基洲際彈道導彈」，現在試驗的是「海基洲際彈道導彈」，兩年一次的試驗頻度非常正常。相比於美國、俄羅斯等核大國「頻繁」進行陸基與海基潛射導彈的全程實驗，大陸方面的試驗次數已經非常少。

談及地緣政治的底線，宋忠平明確表示，在台海戰略中，核武器是定盤星與壓軸手段。中方不希望台海爆發軍事衝突，更不希望中美爆發核戰爭。但若沒有「巨浪-3」或陸基洲際彈道導彈的威懾，戰爭就可能會爆發，戰略核武器恰恰是遏制某些國家干涉中國內政，使其不敢輕舉妄動的關鍵。