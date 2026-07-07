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保全董座欠勞健保費2710萬！資金轉前妻公司　法院裁定管收

▲板橋區一家保全公司積欠勞保、健保及勞退等費用高達2710萬2001元。（圖／法務部行政執行署新北分署提供）

▲板橋區一家保全公司積欠勞保、健保及勞退等費用高達2710萬2001元。（圖／翻攝自法務部行政執行署新北分署）

記者葉品辰／新北報導

法務部行政執行署新北分署強力追討欠費案件，新北市板橋區一家保全公司積欠勞保、健保及勞退等費用，累計高達2710萬2001元。執行人員追查發現，公司馬姓負責人涉嫌將公司資產及資金移轉至個人、胞弟及前妻擔任負責人的公司名下，涉有隱匿、處分財產情形，新北地方法院日前裁定准予管收，執行署也於3日將馬男解送管收所。

新北分署表示，該保全公司自2019年8月起便未依規定繳納健保費、勞保費及勞工退休金，案件自2020年5月起陸續移送行政執行。經統計，截至目前共欠健保費1260萬6230元、勞保費及勞退金1420萬5271元，另積欠行政罰鍰29萬500元，總計2710萬2001元。執行署深入調查公司帳務及資產流向後發現，馬男於2019年10月至2021年9月間，頻繁將公司帳戶資金轉入個人帳戶，累計金額達397萬餘元；2022年4月，又將公司名下僅存的一輛福特六和汽車過戶給胞弟。

此外，調查也發現，公司於2022年7月至2025年9月間仍持續有保全服務收入匯入帳戶，但馬男卻在款項入帳當天，隨即將資金全數轉至另一間由其設立、現由前妻擔任負責人的物業公司，累計移轉金額高達1254萬餘元。

新北分署進一步查核公司財報指出，該公司2019年至2021年間，每年營業收入均達數千萬元甚至破億元，扣除成本及費用後，每年仍有數百萬元營業淨利，3年累積淨利約412萬餘元，卻未用於清償積欠的勞健保及勞退等公法債務。

執行署指出，先前曾多次通知馬男到場說明並提出清償計畫，但均未積極處理。執行官3日再次訊問後，認定馬男有履行能力卻故意不履行，且有隱匿、處分應供強制執行財產情形，依法將其留置，並向新北地院聲請管收。

新北地院審理後認為，馬男符合《行政執行法》所定「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分情事」等管收要件，裁定准予管收。新北分署隨即於當日將馬男解送管收所。新北分署呼籲，民眾如有稅捐、規費、罰鍰或其他公法上金錢給付義務，應依規定如期繳納，切勿企圖藉由移轉資產或資金規避執行，以免遭拘提、管收或限制出境等強制處分。

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