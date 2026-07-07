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搭飛機別搶第一排！空服員推「最頂神位」：空間大且平穩有隱私

▲▼飛機,靠窗,座位,搭飛機,客機,班機。（圖／CFP）

▲搭乘飛機時，選對「黃金座位」可讓旅程更加舒適。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

搭飛機出國旅遊，選對座位能讓舒適度直接升級！許多人買機票時總搶著劃第一排或走道位，但空服員們私下搭機的「本命座位」其實另有解答。資深空服員揭密，全機最頂的黃金機位其實是「逃生出口的靠窗座位」，不僅擁有能自由伸展的超大空間，更因位處機翼上方、結構最穩，能有效降低遇上亂流時的劇烈晃動。

根據《南方生活》，對於經常需要長途飛行的旅客來說，位置選得好，旅程就先舒適一半。現職與退役空服員們透露，當他們換上便服、以乘客身分搭機時，最愛的首選就是俗稱「21A」或「21F」的逃生出口靠窗位。

前空服員米里亞姆（Miriam Lawson）推薦，「逃生出口的靠窗位絕對是我的最愛！」

她指出，長途飛行時「天堂般的寬敞腿部空間」簡直是救贖。更厲害的是，機上餐飲服務通常從右側開始，如果選擇左側的靠窗座位，完全不會被推車或服務人員干擾；加上一旁有貼心的機艙牆面可以安穩倚靠，對於想在機上好好補眠的人來說，隱私性與舒適度高達5顆星。

除了空間寬敞外，這個位置還隱藏了「抗亂流」的物理科學。航空營運專家兼前空服員卡茲（Kaz Marzo）解釋，逃生出口通常位於機翼上方，「機翼提供的結構支撐有助於穩定飛行，是整個經濟艙裡搭起來最平穩的地方。」

此外，劃位在逃生出口還享有隱藏版特權，包括能夠「提早登機」，完全不用擔心專屬的頭頂行李艙被別人塞滿。前空服員娜塔莉（Nathalie Bennett）補充，這個位置的空間死角讓前方乘客無法「往後躺」侵佔到你的空間，可以享受不被打擾的清靜。

綜合空服員們的業界經驗，除了極具優勢的逃生出口外，商務艙正後方或經濟艙前排（如第6排）的靠窗位，也因具備「上下機超快、有牆可靠、不易被走道人流打擾」等優點而備受青睞。

至於全機的大地雷，專家們則異口同聲點名「靠近廚房與洗手間的走道位」，那裡不僅人潮嘈雜、異味難防，更是最難入睡的苦難地帶。

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