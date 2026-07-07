高中免試入學放榜　錄取率99.21%「缺額近3.4萬人」

▲115年免試入學今天放榜，錄取率99.21%。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／新竹報導

115學年度高級中等學校免試入學今（7日）放榜，報名人數總計12萬620名，錄取11萬9664名，錄取率99.21%，比去年略低0.42百分點，並有956人落榜，招生缺額近3.4萬個。國教署提醒，考生從上午11時起至各就學區免試入學委員會主委學校及招生學校網站查詢錄取結果，並在7月9日報到。

今年免試入學招生簡章提列總名額為18萬4459名，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學等管道錄取且報到名額，再將未招滿的缺額回流，15個就學區的實際招生總名額為15萬3595名，招生缺額為3萬3931個，學校可辦理續招。

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根據教育部公布15個就學區免試入學錄取資訊，基北區錄取率98.58%，共有3萬1498人報名，錄取3萬1052人，仍有446人未錄取，平均填選志願數11.48個，第一志願錄取率28.97％，前3志願錄取率78.98％，都比去年略低。錄取率100％的則有花蓮區、台東區、金門區和澎湖區。

此外，特色招生考試分發入學今天也放榜，115學年共有7所學校總招生名額200名，總報名人數計301名（基北區142名、桃連區125名、嘉義區34名），合計錄取120名，總錄取率39.87%。

國教署提醒錄取學生，務必依照錄取學校規定時間及方式報到；報到前可善用學校網站招生宣導專區查詢報到程序及應繳資料，並進一步了解學校課程安排、發展特色、未來進路及暑期活動等資訊。