李四川競辦：蘇巧慧割新莊國影政績遭市府打臉　接棒蘇貞昌繼續騙

▲國家電影及視聽文化中心。（資料照／國家電影及視聽文化中心提供）

記者蘇靖宸／新北報導

行政院核定的國影視廳中心2期修正計畫預算從45.1億元增加至83億494萬元，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示自己今年與立委吳秉叡共同向政院爭取中央全力支持該計畫，但新北市府今（7日）則說，除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。對此，國民黨新北市長參選人李四川競辦說，6年過去，新莊國影依然是一片空地，蘇巧慧居然喊「向行政院爭取中央全力支持國影中心二期」，同樣一套，前閣揆蘇貞昌騙完，換蘇巧慧繼續騙，「請問蘇巧慧，這六年來你在做什麼？」

國影視廳中心2期修正計畫預算增加約37.9億元，文化部表示，主要配合新北市都市計畫需求，需設置總計各830個汽機車停車位及2座空橋。蘇巧慧昨說，今年三月時，她和吳秉叡共同向行政院爭取中央全力支持國影中心二期修正計畫，並且進一步照顧新北市民的停車需求，全額補助擴充新莊市民所需要的停車場，當時獲得行政院院長卓榮泰全力支持。

但新北市府今則說，國影二期從「109年」就是中央承諾全額負擔興建費用，文化部「去年」調整造價，自45億元變成83億，行政院「至今」終於同意。換句話說，6年過去了，除了計畫預算上漲，其他都是原地踏步。至於文化部聲稱經費增加是因為新北市要求增加停車格，新北市府則表示，行政院早在110年就已針對停車格數進行協商，確認照都市計畫要求進行，幾乎就在同一個時期，行政院公共工程委員會於審議過程中提醒文化部「單價偏低」，文化部仍維持原編列數，直到114年才調升工程造價，因此遭行政院質疑合理性。

對此，李四川競辦發言人吳亮賢說，行政院官網上，至今還高掛蘇貞昌109年的說法，新莊國影二期經費「未來將由中央負擔，請文化部大力進行」，但六年過去，新莊國影依然是一片空地，蘇巧慧居然還在喊「向行政院爭取中央全力支持國影中心二期」，同樣一套，蘇貞昌騙完，換蘇巧慧繼續騙，連用詞都懶得改，「請問蘇巧慧，這六年來你在做什麼？」

吳亮賢表示，對於蘇巧慧又稱成功增設800個汽車與800個機車停車位，也被新北市府打臉指，如今蘇巧慧竟有臉再割新北市政績，絲毫不把新北市長侯友宜與市府團隊的努力放在眼裡，甚至隻字未提侯友宜，再度上演「有政績，慧收割」、「表面尊侯，暗地割侯」。

吳亮賢說，新莊人等待國影二期開發，已經等待太久，李四川已公開表示，如果中央不做，未來李四川當選新北市長，一定拿回來做，全力推動開發，不會讓新莊人繼續等待。將推動國影二期串聯影視協拍、青年創作、展演空間等功能，並導入AI軟硬體設備、培育設計及技術人才，打造為台灣影視音人才培育中心，同時也可提供公園綠地、停車空間與展演活動，兼顧在地需求與台灣影視音文化產業發展。