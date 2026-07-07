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渣男揉捏女友「傳群組分享」還AI合成自慰畫面　手機藏變態少女片

▲▼阿兵哥偷拍 。（AI協作圖／記者陳宏瑞製作，經編輯審核）

▲阿兵哥到女友家過夜，竟偷拍她熟睡的模樣還直播給網友觀賞 。（AI協作圖／記者陳宏瑞製作，經編輯審核）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名張姓阿兵哥放假常到女友「小仙」（化名）的香閨過夜，竟趁女友在客廳沙發熟睡毫無防備之際，狂伸鹹豬手亂摸，一邊猥褻女友大腿根部與私密處，還用手機拍下後，透過Telegram群組，傳給網友免費觀賞多達15次，女友發現後崩潰提告。法院審理後，依違反個資法、兒少法等罪，判張男徒刑2年。

判決指出，張男不僅現場「實況轉播」女友的私密影像，還把腦袋動到科技上，他將女友的日常生活照上傳到AI變臉網站，合成出小仙「全裸坐姿、撫摸胸部與私密處」的高潮影片，滿足私慾。

小仙發覺不對勁後，暗中翻看男友手機，赫然發現自己熟睡的私密畫面竟變成網友聊天室的熱門話題，當場崩潰憤而報警。

檢警獲報發動搜索，當場查扣張男的手機，沒想到點開驚見更噁心的內幕，張男另一支手機裡，竟然私自下載並收藏了高達20部的「兒童及少年性影像」。

高雄地院審理時，張男當庭認罪，並和小仙求饒和解，法官審酌張男坦承犯行、沒有前科，認為他只是「一時失慮」觸法，經過這次教訓應該懂得警惕，最後依違反《個人資料保護法》、《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，輕判他有期徒刑2年，並宣告緩刑3年，全案還可上訴。

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